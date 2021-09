Covid, a Bergamo altri 30 positivi: "In provincia ancora nessun caso di variante Mu" - BergamoNews

Bergamo. Altri 30 positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, secondo l’aggiornamento diffuso giovedì 9 settembre da Regione Lombardia. Se a preoccupare sono soprattutto le nuove varianti (vedi quella Delta, ormai largamente diffusa) sul territorio non sono ancora stati registrati casi di variante Mu, fa sapere Ats. Questo ceppo, scoperto a gennaio 2021 in Colombia e identificato in più di 39 Paesi, sembra essere particolarmente aggressivo sia verso gli anticorpi naturali sviluppati da chi ha avuto l’infezione, sia verso quelli generati dai vaccini.

In Lombardia, a fronte di 51.315 tamponi, sono invece 663 i nuovi positivi (l’1,2% del totale). Si registrano invece 3 nuovi ingressi in terapia intensiva e 2 decessi.

I dati del giorno

– i tamponi effettuati: 51.315, totale complessivo: 13.968.214

– i nuovi casi positivi: 663

– in terapia intensiva: 58 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 395 (+9)

– i decessi, totale complessivo: 33.945 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 222 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 30;

Brescia: 84;

Como: 6;

Cremona: 24;

Lecco: 16;

Lodi: 15;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 57;

Pavia: 43;

Sondrio: 13;

Varese: 89.

