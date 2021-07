"Lombardia prima per somministrazioni del vaccino e 5ª nel mondo" - BergamoNews

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana fa il punto sulla campagna vaccinale: “La Lombardia, con 12 milioni di dosi somministrate, è al primo posto tra le regioni italiane e al quinto posto a livello mondiale alle spalle di Israele, Danimarca, Regno Unito e Belgio”.

E prosegue, ringraziando gli assessori al Welfare Letizia Moratti e Pietro Foroni alla Sicurezza e Protezione civile e Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale: “Nonostante che anche qui la variante Delta sia predominante, non si verifica un aumento dei ricoveri in ospedale e in terapia intesiva. Anzi la Lombardia continua a rimanere in zona bianca e i parametri, vale a dire meno di 50 contagiati sui 100mila abitanti, posti letto occupati da malati al 3% e in terapia intensiva 2%, sono molto lontani dai 15% e 10% cento previsti per interventi restrittivi.

Purtroppo, prosegue il presidente, le persone in ospedale o non sono state vaccinate o hanno subito solo una dose. Non possiamo permetterci di accettare comportamenti che rischiano di farci perdere tutto il percorso positivo compiuto fino a oggi e comportamenti che possano portare ulteriori misure retsrittive”.

Il presidente Fontana ha quindi voluto appellarsi a chi “ancora ha dubbi o paure” chiedendo loro di “guardare a questi dati con obiettività e fiducia”. “Mi riferisco in particolare a quegli over 60 – ha aggiunto – che ancora non si sono vaccinati e che purtroppo rientrano tra le categorie più a rischio e che stiamo andando a cercare sul territorio nel tentativo di persuaderli. Il vaccino consente di evitare le conseguenze gravi della malattia e l’ospedalizzazione, questo ormai è evidente”

Infine, un annuncio: “Noi guardiamo sempre avanti e per cercare di superare il problema dei ritardi determinati dalla pandemia, Letizia Moratti presenterà un pacchetto di misure destinato a ridurre le liste d’attesa negli ospedali lombardi”.