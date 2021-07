Tutti pazzi per Lammers: in Serie A c'è la fila per l'attaccante olandese - BergamoNews

Alle già note Genoa, Udinese, Sampdoria ed Hellas Verona, nelle ultime ore anche un’altra squadra di Serie A si è messa in fila per strappare il sì dell’Atalanta alla cessione di Sam Lammers.

L’attaccante olandese, che in nerazzurro nonostante un inizio molto promettente ha faticato tremendamente a trovare spazio nelle rotazioni offensive di Gasperini, sarebbe infatti finito anche nel mirino della Salernitana.

Operazione comunque complicata per la formazione campana, neopromossa nella massima serie, ma il ds Fabiani e il tecnico Castori monitorano con attenzione l’evolversi della situazione, forti anche dei buoni rapporti tra le due società: in settimana sulla tratta Bergamo-Salerno si è completato l’affare che ha portato in granata Nadir Zortea, mentre continuano anche i colloqui per Matteo Ruggeri, lanciato nel calcio dei grandi da Gasperini e che ha da poco rinnovato il suo contratto con i nerazzurri.

Ancora agli albori, invece, l’idea Lammers: se l’Atalanta dovesse decidere di privarsene (in prestito), preferirebbe una destinazione dove l’olandese abbia la possibilità di esprimersi al meglio, sia in termini tecnici ma anche di minutaggio. In questo senso la Salernitana potrebbe essere destinazione gradita, visto che i campani sono alla disperata ricerca di una punta che abbia già familiarità con la Serie A.

I gol contro Cagliari e Napoli all’inizio della sua avventura bergamasca avevano creato grandi aspettative attorno all’ex Psv Eindhoven: chiuso dai colombiani Muriel e Zapata e da Ilicic, Lammers è rimasto indietro nelle gerarchie e già nella finestra invernale del calciomercato era diventato un obiettivo di molti club di A, Genoa su tutti.

Rimasto in rosa, ha collezionato appena 15 presenze, molte delle quali in spezzoni di gara: il suo futuro potrebbe scriversi in questi giorni, ma sarà legato a doppio filo anche a eventuali operazioni in entrata o all’uscita di Josip Ilicic.