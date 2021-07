Scanzorosciate: lungo le strade del vino, tra natura, sapori e arte - BergamoNews

Sabato 31 luglio, Terre del Vescovado organizza l’Escursione lungo le Strade del Vino, con performance artistica e degustazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Scanzorosciate, la Compagnia Trasfigura e Orobie4Trekking.

L’escursione permetterà di scoprire, accompagnati dalla professionalità delle guide di Orobie4Trekking, i magnifici paesaggi collinari del nostro territorio, tra vigneti e uliveti, fino ad arrivare nella suggestiva location dell’Azienda Agricola Il Castelletto, palcoscenico della performance artistica “Assurdo!” della Compagnia Trasfigura, che si inserisce nella rassegna Terre d’Arte.

TERRE D’ARTE

Una rassegna di musica e performance artistiche nelle Terre del Vescovado, che nell’estate 2021 diventano un palcoscenico fatto di borghi antichi, paesaggi mozzafiato, dimore storiche… Luoghi che renderanno gli eventi unici e indimenticabili.

5 Performance artistiche e 6 concerti di musica classica si alternano nel cartellone della rassegna e animano il territorio delle Terre del Vescovado con esperienze uniche e di qualità.

La Rassegna artistica è diretta dalla Compagnia Trasfigura con la collaborazione dell’Associazione musicale “R. Schumann”, con il supporto dell’ente turistico Terre del Vescovado e con il Contributo della Fondazione della Comunità della Bergamasca e i comuni aderenti: Bagnatica, Bolgare, Carobbio degli Angeli, Costa di Mezzate, Gorlago, Gorle, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate e Torre de’ Roveri.

LO SPETTACOLO: “ASSURDO!”

Niente di meglio di una passeggiata per vivere il presente e perdersi nei propri pensieri. Ed è proprio nei momenti più inaspettati che compaiono due figure, personaggi di una storia sempre diversa, con siparietti nonsense, dialoghi paradossali, momenti di sana leggerezza tra gli spettatori. Ciò che è serio sfocia nell’assurdo, si declina in note comiche e azioni surreali che aprono spiragli di riflessione sulla tanto agognata “normalità”, una fantasia perfetta fatta di grandi aspettative, buoni propositi e obiettivi sempre rimandati. Se non è assurdo questo!

Non mancherà, durante la serata, la degustazione guidata dei pregiati e premiati prodotti dell’azienda agricola Il Castelletto.

Il costo dell’intera serata, comprensivo di escursione con guida professionale e assicurazione, ingresso spettacolo e degustazione presso l’Azienda Agricola Il Castelletto di Scanzorosciate, è di € 25.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi contattando Roberto Salomone: 320 9105295

Se si desidera partecipare esclusivamente allo spettacolo teatrale, comprensivo di degustazione, al costo di € 15 si può procedere con l’iscrizione, sempre obbligatoria, al seguente link: https://www.terredelvescovado.it/esperienze/CF2458yg1C#bookFrame o scrivendo a info@trasfigura.it