Pensionati Cisl: la sede di Bergamo a disposizione per il Green pass - BergamoNews

Bergamo. Da martedì prossimo, 27 luglio, alla Fnp Cisl di Bergamo, in via Carnovali, sarà possibile per gli iscritti al sindacato pensionati scaricare e stampare la copia del proprio Green Pass. “Consapevoli delle tante difficoltà che i pensionati incontrano in queste pratiche, e anche della scarsità di mezzi tecnologici nelle case dei nostri iscritti più anziani – dice Caterina Delasa, segretaria generale Fnp Bergamo -, abbiamo pensato di correre in loro aiuto, fornendo tutta l’assistenza necessaria per ottenere un documento indispensabile dal 6 agosto prossimo per assistere a iniziative pubbliche, cinema, teatro e per l’accesso ai bar e ristoranti al chiuso”.

Per attivare la stampa del green pass è necessario che l’interessato abbia con sé Spid o in alternativa la tessera sanitaria e il codice identificativo ricevuto dal ministero della salute. Per informazioni telefonare al numero 035-324260 della FNP di Bergamo.