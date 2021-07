Gollini saluta l'Atalanta e ora il Tottenham fa sul serio per Romero: offerti 55 milioni - BergamoNews

Luca Percassi è stato piuttosto chiaro durante la presentazione delle nuove maglie dell’Atalanta: nessuno è incedibile, nemmeno Cristian Romero. Ma servono tanti soldi, cifre alte anche per le casse della Premier League.

Il 23enne argentino, fresco vincitore della Copa America dopo aver ricevuto il premio di miglior difensore della Serie A, è ormai finito sul taccuini di mezza Europa.

Il primo a farsi avanti era stato il Manchester United, che, una volta scoperte le pretese di Zingonia, ha preferito puntare tutto sul madrileno Varane che dalla sua ha un’esperienza internazionale che Romero oggi non può ancora garantire.

Ora in corsa c’è il Totthenam di Fabio Paratici, che Romero se l’è fatto scappare quando era il ds della Juventus.

Gli inglesi fanno sul serio e sembrano disposti a mettere sul piatto i soldi (cash) che i Percassi chiedono, anche senza contropartite tecniche. Si parla di un’offerta da 45 milioni di euro subito più 10 legati ai bonus per un totale di 55 milioni di euro. Cifra che l’Atalanta potrebbe considerare consona per lasciar partire il suo pezzo da novanta.

Dall’Argentina danno la trattativa in fase molto avanzata, con Romero che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento accettando il contratto quinquennale da 2,8 milioni a stagione (a salire) proposto da Paratici.

Merih Demiral, classe 1998, è nazionale turco

E ora cosa succederà alla difesa di Gasperini? Di certo arriverà un nome di spicco, qualcuno di importante che possa non far rimpiangere il Cuti. Il primo nome della lista del ds Giovanni Sartori è lo juventino Merih Demiral: il turco è in uscita da Torino, ma non è detto che Allegri accetti a cuor leggero di privarsi di lui.

Intanto chi è già partito per Londra è Pierluigi Gollini, che ha sostenuto le visite mediche e per il quale si attende solo l’annuncio ufficiale: il portierone bolognese passa agli Spurs in prestito per 2 milioni di euro con diritto di riscatto già fissato a 15 milioni per gli inglesi.