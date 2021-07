Dodici chili di coca in auto e altrettanti di hashish a casa: coppia arrestata - BergamoNews

I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo, giovedì hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di 26 e 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti: cocaina e hashish.

Questa operazione è scaturita da una precedente condotta sempre dai carabinieri di Bergamo agli inizi del mese di luglio che si era conclusa con l’arresto di tre persone di origine nordafricana dedite al traffico di droga nella provincia bergamasca.

Proprio sviluppando una serie di eventi legati a questi arresti ha consentito al Nucleo investigativo di Bergamo di ricostruire la rete di fornitura per i nordafricani, giungendo quindi all’identificazione della giovane coppia ritenuta il loro canale di approvvigionamento dello stupefacente.

All’interno dell’auto utilizzata dall’uomo e dalla donna arrestati è stata trovata cocaina abilmente occultata in vani realizzati ad hoc, suddivisa in panetti per un peso complessivo di circa 12 chili, mentre altrettanto hashish e 3.700 euro in contanti sono stati poi trovati al loro domicilio. Le perquisizioni eseguite a carico della coppia, bresciana, hanno portato anche alla scoperta di un cellulare “criptato”, utile a eludere eventuali controlli.

I due giovani sono stati portati in carcere su disposizione del pubblico ministero Claudia Moregola della Procura di Brescia.