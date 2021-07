Boltiere: nuovi fondi in aiuto per le funzioni fondamentali - BergamoNews

Sono in arrivo per il comune di Boltiere, da parte dello Stato, circa 200.000 € a garanzie delle funzioni fondamentali.

In particolare, questi nuovi fondi andranno a coprire le minori entrate e le maggiori uscite avute durante i mesi di pandemia, e riguardano in particolare i primi mesi del 2021.

Boltiere risulta tra i pochi comuni che usufruirà di questo importante contributo. Il motivo di questo lo si trova nella gestione oculata delle risorse avuta durante il 2020. Gestione scrupolosa e attenta che ha permesso quindi di ricevere ben 200.000 € da utilizzare per le funzioni fondamentali, ovvero per l’organizzazione generale dell’amministrazione, per la gestione finanziaria, contabile e per il controllo dell’ente, così come per l’organizzazione dei servizi di pubblico interesse. Questo permetterà poi di liberare altre risorse già stanziate, e che andranno a favore di tutta la comunità.

Il Sindaco Osvaldo Palazzini si esprime soddisfatto per la cospicua somma di qui disporrà il comune, ed esprime un sentito ringraziamento a tutti gli uffici e a tutto il personale comunale per la gestione delle risorse avuta nel 2020.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE