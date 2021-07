Auto in panne in superstrada: famiglia con bimbo di 3 anni messa in salvo dai carabinieri - BergamoNews

Quando la loro auto si è fermata in superstrada in piena notte hanno avuto un attimo di panico, ma fortunatamente nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate una pattuglia dei carabinieri di Bergamo e un’auto di Sorveglianza Italiana che li hanno portati in salvo.

È successo nella notte tra giovedì e venerdì lungo l’Asse in direzione Dalmine, all’altezza dello svincolo per Curno, dove intorno alle 12.30 una famiglia con un bimbo di 3 anni ha dovuto fare i conti con un guasto improvviso dell’auto su cui viaggiavano.

Attimi di panico per le persone a bordo della vettura, che non ne voleva sapere di ripartire, con gli altri mezzi che a quell’ora sfrecciavano a velocità sostenuta.

Fortunatamente per loro nel giro di pochi minuti sono arrivati militari e guardie, che hanno contattato due carri attrezzi per il recupero dell’auto, e hanno portato in salvo gli occupanti caricandoli sulle proprio auto. La mamma del bambino, in lacrime, ha ringraziato tutti per l’aiuto.