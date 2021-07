Piscina di Ghisalba, in ospedale bimba di 2 anni caduta in acqua - BergamoNews

GHISALBA. Una bambina di due anni è stata portata in ospedale dopo che ha rischiato di annegare alla piscina di via Aldo Moro. È successo poco prima delle 11 di giovedì.

La piccola era lì con i compagni della sessione estiva della scuola per l’infanzia. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, la bambina sarebbe finita in vasca e non sarebbe riuscita a riemergere per alcuni secondi, sentendosi poi male.

Un bagnino si è tuffato, l’ha recuperata e ha iniziato le operazioni di rianimazione. In seguito alla chiamata dei soccorsi, sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Dopo un iniziale spavento, l’allarme è rientrato una volta appurato che le condizioni della bimba erano meno gravi del previsto: è stata comunque condotta in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni per accertamenti.

Per chiarire quanto accaduto sono arrivati ai carabinieri di Treviglio.