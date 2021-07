Nelle tue mani, Paolo Borsellino o Il Trovatore? La tv del 22 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 22 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “In salute e in malattia” e “Quello che siamo”.

Nel primo, Andrea vorrebbe riconquistare Agnese, ma è abbastanza certo di aver fatto (nuovamente) breccia nel cuore della Tiberi. Avvolto da un alone di romanticismo propone di organizzare un matrimonio in reparto. I due sposi sono due pazienti che vertono in condizioni critiche. Intanto l’equilibrio tra gli specializzandi è sconquassato da una proposta di Gabriel, del tutto inaspettata.

Nel secondo, emerge un segreto della vita privata di Lorenzo (Gianmarco Saurino) e la scoperta crea stupore in tutto il reparto. È un paziente a mettere in luce questo aspetto prima non noto. Nel frattempo, Elisa e Gabriel fanno squadra per capire come ricostruire la vita di un anziano che è ricoverato. Sembra che non ricordi nulla di sé. Pronuncia unicamente una parola, in continuazione.

Su RaiTre alle 21.20 verrà riproposto “A raccontare comincia tu”, il programma d’interviste condotto da Raffaella Carrà. Un omaggio a questa grande conduttrice recentemente scomparsa. L’ospite sarà Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Squadra Speciale Cobra 11”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il decollo” e “Identità”.

Nel primo, la Commissione Interna assolve Vicky, ma sospende Marc perché ritenuto responsabile di pregiudizio razziale. La squadra indaga su un omicidio avvenuto in una scuola di volo…

Nel secondo, mentre Marc lavora sotto copertura per la Polizia Regionale, Semir è alle prese con l’omicidio di un giovane sconosciuto. Nel frattempo, Max indaga sui lati oscuri della vicenda in Turchia di Semir…

Canale5 alle 21.40 proporrà la visione di “Paolo Borsellino”, la miniserie con Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini che racconta la vita del magistrato assassinato da Cosa Nostra nel 1992.

Il racconto si svolge nell’arco di 12 anni, nel periodo che va dall’omicidio del capitano Basile nel 1980 alla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Innamorato pazzo”; su Italia1 alle 21.25 “Fast & Furious – Solo parti originali”; su La7D alle 21.30 “Robin e Marian”; su Iris alle 21.35 “Facile preda”; e su Italia2 alle 21.10 “The Warriors Gate”.

Su Rai4 alle 21.20 spazio alla serie “MacGyver”. Mac e il suo team solo alla ricerca di una donna che ha informazioni preziose sul Codex, ma l’identità del loro obiettivo è sconosciuta…

Su Rai5 alle 21.15 dall’Arena di Verona andrà in scena “Il trovatore” di Giuseppe Verdi, Direttore Pier Giorgio Morandi. Costumi Raimonda Gaetani, Coreografia El Camborio ripresa da Lucia Real, Maestro d’armi Renzo Musumeci Greco. Orchestra, Coro e Corpo di ballo Arena di Verona. Maestro del coro Vito Lombardi.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.05 la replica di “Cornetto Battiti live” e su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Zelig”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset