Cielo sereno, solo qualche nuvola - BergamoNews

Dal Centro Meteo Lombardo le previsioni del tempo su Bergamo a cura di Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

Proseguono condizioni anticicloniche sulla Lombardia, favorevoli a tempo per lo più stabile, con temperature in linea o leggermente al di sopra dei valori medi del periodo, almeno fino a venerdì. Nel fine settimana graduale cedimento del campo di alta pressione per l’approssimarsi di una saccatura atlantica, probabile quindi un aumento dell’instabilità da sabato pomeriggio a partire dai rilievi Alpini.

Giovedì 22 luglio 2021

Tempo Previsto: Al mattino cielo nuvoloso sui settori alpini, prealpini e della fascia pedemontana centro-occidentali in graduale dissoluzione col passare delle ore, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Durante la giornata formazione di nuvolosità cumuliforme lungo i rilievi con possibilità di rovesci e brevi temporali su Orobie, Valle Camonica, Alto Garda e Valtellina orientale, altrove possibilità scarse o nulle.

Temperature: Minime stazionarie con valori tra 20 °C e 23 °C e punte più elevate nei grandi centri urbani, massime stazionarie comprese tra 31 °C e 33°C

Venerdì 23 luglio 2021

Tempo Previsto: Condizioni sempre invariate di cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, modesto sviluppo di cumuli lungo i rilievo nel corso del pomeriggio ma senza fenomeni.

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento.

Sabato 24 luglio 2021

Tempo Previsto: Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio graduale intensificazione della nuvolosità lungo i rilievi con possibilità in serata di rovesci e temporali a partire dai settori Alpini e Prealpini Occidentali

Temperature: Minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve diminuzione.