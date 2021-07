"Ciclabile per un giorno", il Parco del Serio organizza la visita al Santuario del Marzale - BergamoNews

Nell’ambito dell’iniziativa Ciclabile per un giorno, nei giorni festivi, grazie alla collaborazione tra i comuni di Crema, Madignano e Ripalta Arpina, la strada del Marzale, nel tratto compreso tra Crema e Ripalta Arpina si trasforma in ciclabile, con il divieto di transito ai veicoli a motore, dalle 6 alle 17.

Il Parco Regionale del Serio approfittando di questa iniziativa, una volta al mese organizza alcuni eventi speciali: per il mese di luglio, l’appuntamento è per questa domenica, con la proposta della visita guidata al Santuario della Beata Vergine del Marzale, fra fede, arte e storia.

La visita, organizzata in collaborazione con la Parrocchia di Ripalta Vecchia ed il supporto dei comuni di Ripalta Arpina, Madignano e Crema, vedrà quale guida per coloro che intenderanno partecipare, il professor Cesare Alpini, storico dell’arte ed ex docente del liceo.

Il ritrovo è fissato alle 10 nel piazzale del Santuario del Marzale, dove saranno completate le operazioni di registrazione, alle 10,30 inizierà la visita. Per ulteriori informazioni telefonare alla segreteria del Parco del Serio, al numero 0363.901455, oppure ai comuni di Ripalta Arpina (0373.242544) e Madignano (0373.65139).

Altri due, gli eventi speciali programmati nei prossimi mesi: la visita all’impianto di sollevamento delle acque del Serio (domenica 29 agosto), e l’approfondimento sulle rogge che attraversano il Marzale (domenica 26 Settembre). Per tutti e tre gli incontri, saranno presenti anche le Guardie Ecologiche Volontarie che, oltre al supporto organizzativo distribuiranno materiale informativo sul Parco del Serio.