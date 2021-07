Bergamo, sabato il presidio di solidarietà ai cubani: "Aiutiamoli come hanno fatto loro con noi" - BergamoNews

“Quando avevamo più bisogno, Cuba è accorsa subito. Ora è Cuba ad aver bisogno di noi, e non può venir meno la nostra riconoscenza”. È del circolo di Bergamo dell’Associazione d’amicizia Italia-Cuba l’idea del presidio di solidarietà al popolo dell’isola caraibica.

La manifestazione è stata organizzata per sabato 24 luglio, dalle 16.30 alle 19, in piazza Vittorio Veneto a Bergamo.

“Quando avevamo più bisogno, Cuba è accorsa subito – scrivono gli organizzatori -. Ora è Cuba ad aver bisogno di noi, e non può venir meno la nostra riconoscenza, innanzitutto denunciando e isolando la campagna internazionale che – prendendo a pretesto la crisi economica – in corso punta apertamente a destabilizzare lo stato e la società di Cuba non nascondendo di voler arrivare alle azioni di forza”.

“In secondo luogo – continua il comunicato stampa diffuso dall’associazione – possiamo e dobbiamo fare la nostra parte anche sul piano della solidarietà concreta: i cubani, per effetto del bloqueo, non hanno la disponibilità di un numero sufficiente di siringhe per vaccinare tutta la popolazione; aderiamo quindi e sosteniamo la campagna della nostra associazione nazionale che attraverso donazioni di cittadini, lavoratrici e lavoratori, associazioni vuole raccogliere i fondi necessari a far pervenire a Cuba almeno un milione di siringhe. Per estendere questa campagna anche a Bergamo ci troveremo lunedì 26 luglio alle 21 in via Borgo Palazzo n. 84/g invitando chiunque sia interessato. Aderiamo inoltre alla campagna internazionale per riconoscere il Nobel della Pace alle Brigate dei medici cubani, che da anni esportano salute in tutto il mondo”.

Hanno aderito al presidio di sabato 24 luglio: Movimento al Socialismo della Bolivia (Mas-Ipsp Italia), Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano, Progetto Aurora Bergamo, Sinistra per un’Altra Seriate, Unione Inquilini, Possibile, Bergamo in Comune, Unione Sindacale di Base.