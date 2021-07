Bergamo, prime dosi a rilento: ma oltre la metà della popolazione ha già ricevuto la seconda - BergamoNews

Sono 722.495 i bergamaschi che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, 486.568 quelli ai quali è stata somministrata anche la seconda (o la dose unica di Johnson & Johnson): sono gli ultimi dati, aggiornati al tardo pomeriggio di mercoledì 21 luglio, della campagna vaccinale nella nostra provincia.

Negli ultimi 8 giorni (da martedì 13 a mercoledì 21) sono state 12.041 le prime dosi somministrate, mentre le seconde hanno sfiorato quota 75mila: si conferma quindi la tendenza già osservata nelle ultime settimane, con i richiami che corrono e le prime inoculazioni che invece procedono a rilento.

Segno di una certa difficoltà, in questo periodo, a fare presa su quella fascia di popolazione che ancora non ha aderito alla campagna: tra loro ci sono anche cittadini che per condizioni cliniche o allergie non possono essere vaccinati, così come "no-vax" o semplicemente chi sceglie di attendere il rientro dalle vacanze per non vedersi fissare il secondo appuntamento durante le ferie.

Così la percentuale di vaccinati (rispetto alla popolazione target) raggiunge lentamente il 76,3% per le prime dosi, mentre balza al 51,4% per le seconde.

E in provincia si segnalano anche picchi significativi, come quello del seppur piccolo Piazzolo, dove quasi il 92% della popolazione è stata vaccinata con la prima dose. La miglior percentuale sulla seconda dose ce l'ha invece Riva di Solto, con il 71,2%.

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.