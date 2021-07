Allenamento stellato con le E-Bike Scott - BergamoNews

La bella stagione è nel pieno delle sue forze e arrivano nuove importanti collaborazioni. A partire da questa estate gli ospiti del Relais e del ristorante Da Vittorio potranno allenarsi, o semplicemente divertirsi, a bordo di due E-bike Scott attraverso i percorsi del meraviglioso parco Walk’nFit alle spalle del ristorante.

Un’opportunità davvero unica per poter godere di uno spazio dedicato allo sport e al benessere da una nuova prospettiva, quella della sella di una bici a pedalata assistita.

La famiglia Cerea, eccellenza italiana e internazionale della ristorazione, ha deciso di dotare la sua struttura di due bici a pedalata assistita, altrettanto eccellenti, per far vivere a tutti coloro che lo desiderano un’esperienza differente e di altissima qualità. La struttura infatti, oltre alle e-bike, offre anche il supporto del personal trainer Juri Ambrosioni a disposizione degli ospiti per sessioni di fitness dedicate.

SCOTT Italia ha il piacere di supportare un’istituzione come Da Vittorio che, con le sue tre stelle Michelin, rappresenta anche un’ottima opportunità per far avvicinare un pubblico diverso al mondo della e-bike, facendogli scoprire quanto possa essere divertente, piacevole e anche salutare.

