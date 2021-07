Inclusività, creatività, sostenibilità: sogno o agisco? MOGI Caffè società benefit - BergamoNews

“Esprimi un desiderio, e fai di tutto per realizzarlo”. A volte basta poco, a volte il percorso è lungo e magari tortuoso, ma quando le idee sono chiare e la determinazione è forte, i sogni si avverano. MOGI è nata sulla base di valori forti, idee chiare e mete da raggiungere. E un traguardo importante e significativo è stato raggiunto il 20 luglio 2021, quando MOGI Caffè è diventata società benefit. Che cosa significa? Significa sognare e agire: una società benefit dichiara nel proprio statuto d’impegnarsi concretamente ad anteporre al profitto l’obiettivo di creare beneficio per la comunità e il pianeta.

Per quanto riguarda MOGI, si tratta di sostenere empowerment femminile e parità di genere, libertà e indipendenza delle donne; promuovere cultura, arte e creatività; condividere buone pratiche che portino beneficio alle persone e all’ambiente: come una pianta che, con la sua prosperità, contribuisce a rendere rigoglioso tutto il giardino. Si tratta di sognare e agire, perché valori e ideali si traducano in benefici concreti: la ricerca di MOGI si concentra su scelte di produzione etiche, nel rispetto del pianeta – con colture organiche e biologiche – e delle comunità – collaborando con cooperative autogestite, a prevalenza femminile, nei luoghi d’origine del caffè. Ma la ricerca va oltre la sostanza, per concentrarsi anche sulla forma: creatività, originalità e armonia sono ingredienti altrettanto fondamentali per prodotti che raccontano di inclusività e pari diritti per tutti, come il diritto alla bellezza.

Questa visione ha come scopo la promozione dei valori fondanti di MOGI, per diventare un modello di riferimento, nel mondo del caffè e non solo. Un gesto tradizionale e quotidiano, tutto italiano, come gustare ottimo caffè, si carica di valore e significato: selezione, qualità, gestione consapevole delle materie prime e degli scarti, design ed eleganza sono le caratteristiche che contraddistinguono MOGI, per raccontare con coerenza i valori e lo stile di vita che promuove.

“Empowering good taste, generating good vibes”: noi ci crediamo, e da oggi lo diciamo ancora più forte!

Novità, aggiornamenti e curiosità su www.mogi.it e sul profilo Instagram di Mogi Caffè.