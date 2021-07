Guariti dal Covid: un'unica dose di vaccino entro 12 mesi dalla positività - BergamoNews

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia che nei prossimi giorni cambieranno le regole per le persone guarite dal Covid che vorranno vaccinarsi: potranno effettuare una unica dose di vaccino entro 12 mesi dal primo tampone negativo dopo la malattia.

Si estendono così i tempi della normativa attuale, che prevede un’unica dose vaccinale entro 6 mesi dalla guarigione “sulla base delle nuove evidenze scientifiche” relative alla durata dell’immunità.

Un provvedimento apposito verrà adottato in tempi brevi, già probabilmente entro questa settimana.

Cosa è successo? Che “molti cittadini che hanno contratto Covid-19 e che facevano una dose di vaccino, avevano poi difficoltà a ottenere il green pass, e ciò perché in alcune regioni la dose era somministrata magari dopo i sei mesi previsti. Quindi, la piattaforma del sistema non faceva generare il green pass dal momento che l’algoritmo prevedeva la vaccinazione per i guariti entro i sei mesi” spega Costa.

Se l’immunizzazione veniva quindi effettuata a sei mesi e 1 giorno, ad esempio, il sistema non riconosceva l’unica dose come ciclo completo – come è previsto che sia per i soggetti che hanno già contratto Covid-19 – ma classificava in automatico quella vaccinazione come incompleta e necessitante di una seconda dose ai fini del green pass.