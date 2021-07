Tutto esaurito per il concerto di Roby Facchinetti a Bergamo - BergamoNews

È sold out il concerto di Roby Facchinetti al Lazzaretto di Bergamo di mercoledì 21 luglio.

Un en plein per Shining Production, società che, oltre all’appuntamento con Roby Facchinetti, opening Andrea Bertè, segue anche il concerto di Francesco De Gregori “De Gregori & Band Live – The Greatest Hits” del 28 di luglio, già sold out da tempo, così come l’appuntamento con la stand up comedy di Luca Ravenna, con il suo nuovo show “Rodrigo Live” del 1° agosto. Tutto esaurito è stato anche per il concerto tenutosi il 18 luglio con Alice.

Il nuovo tour di Roby Facchinetti dal titolo “La musica è vita” è un viaggio musicale, un’occasione per ascoltare nuovi e vecchi successi in luoghi suggestivi del nostro Paese.

Dal 18 giugno è in radio il brano L’ultima parola, ultimo singolo tratto dall’album Inseguendo la mia musica, distribuito da Believe Digital e uscito lo scorso 25 settembre. Il brano è firmato da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio, dedicato alla scomparsa improvvisa del fondatore e paroliere dei Pooh, che aveva lasciato gli amici, appunto, “senza un’ultima parola”, oggi, con la perdita anche di Stefano, assume un significato ancora più profondo.

“Avevo condiviso con Stefano l’idea di uscire con questo singolo a Natale, poi avevamo scelto insieme Invisibili – racconta Roby – Adesso mi trovo a uscire con un brano dedicato non solo a Valerio ma anche a lui”.

Sul palco

Pianoforte e tastiere: Roby Facchinetti

Tastiere e cori: Danilo Ballo

Batteria: Guido Carli

Basso: Claudio Sannoner

Chitarre: Michele Quaini e Marco Barusso

Voce solista e cori: Valeria Caponnetto Delleani

In apertura, un altro bergamasco, il giovanissimo Andrea Bertè, 19 anni, cresciuto a Ponteranica. Andrea si è fatto conoscere a The Voice 2019. Nel 2021 ha pubblicato il singolo “80 giorni” su etichetta Polydor/Universal Music.

L’appuntamento del 21 luglio a Bergamo è inserito nella rassegna Lazzaretto – Estate 2021, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo.