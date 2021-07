Vela, Alessandra Dubbini conquista il Mondiale juniores nella classe 470 mixed - BergamoNews

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ancora lontane, ma il futuro della vela bergamasca appare in ottime mani. La conferma è arrivata da Alessandra Dubbini che si è aggiudicata il Mondiale Juniores nella classe 470 mixed, specialità inserita nel programma della prossima rassegna a cinque cerchi.

Al secondo successo iridato dopo il titolo femminile conquistato nel 2018, la 22enne orobica ha saputo adattarsi al meglio alla nuova specialità conducendo nuovamente l’Italia sul gradino più alto del podio.

Schierata in compagnia del talento romano Marco Gradoni (Tognazzi MV), la portacolori delle Fiamme Gialle ha condotto una gara perfetta collezionando quattro vittorie, due secondi e un terzo nelle dieci prove previste nelle acque di Sanremo.

Risultati che hanno consentito ai due azzurri di scartate la squalifica per partenza anticipata rimediata all’esordio e gestire al meglio gli israeliani Tal Sade e Noa Lasry nello scontro diretto andato in scena durante la Medal Race.

“Siamo riusciti finalmente nell’impresa. E’ stata settimana lunga e con tantissime condizioni meteo, in cui abbiamo avuto modo di confrontarci con molti team juniores, sperimentando i vari tipi di pompaggio in base ai limiti di vento e alle andature – ha spiegato la finanziera bergamasca nel dopo-gara -. A parte la prima prova che ci ha tenuto sulle spine per tutto il Mondiale, siamo riusciti a emergere facendo sempre buoni piazzamenti e questo ci ha permesso di arrivare alla Medal Race con una certa tranquillità e correre un’ottima finale”.

Lo sguardo di Alessandra Dubbini si sposterà ora immediatamente sugli Europei Juniores in programma a Formia dal 24 al 31 luglio con l’obiettivo di ripetersi e porre le basi per il salto nella categoria maggiore