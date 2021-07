Seconda dose del vaccino per turisti: prenotazioni aperte per chi sta a Bergamo almeno 2 settimane - BergamoNews

Regione Lombardia informa che è attiva una nuova funzionalità sulla piattaforma di prenotazione del vaccino anti Covid-19 (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) che consente ai cittadini che hanno effettuato la prima dose in un’altra regione di prenotare la seconda somministrazione in Lombardia.

“Per le prenotazioni di questi cittadini non è necessario nessun intervento nelle agende dei Centri in quanto si utilizzeranno gli slot di seconda dose già disponibili – spiegano dall’Ats Bergamo -. Possono chiedere l’abilitazione i cittadini non residenti in Lombardia, in possesso di Codice Fiscale e Tessera Sanitaria, che intendono soggiornare in Regione per un periodo di almeno due settimane”.

Per accedere alla prenotazione è necessario richiedere la registrazione dei propri dati (pre-adesione), attraverso il pulsante “richiedi abilitazione”; in fase di pre-adesione è necessario indicare il tipo di vaccino ricevuto con la prima somministrazione e la data della prima dose.

“Entro 24/48 ore il cittadino riceverà una comunicazione di avvenuta abilitazione e potrà accedere alla piattaforma – conclude Ats -. La prenotazione della seconda dose potrà essere effettuata nel rispetto dei range temporali previsti per il richiamo di ciascun vaccino”.