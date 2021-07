Parrucchiere e trattamenti estetici: "Da Divissima tante soluzioni total look" - BergamoNews

“Tutto è cominciato da una grande passione: ho sempre avuto una particolare attenzione per il gusto estetico e ho iniziato il mio percorso lavorando nei backstage delle passerelle di moda. Dopo essermi specializzato e aver fatto esperienza nei migliori istituti, ho deciso di aprire un’attività inerente il mondo del beauty”. Così Filippo Facheris, titolare del salone di bellezza “Divissima”, racconta com’è nato il suo centro, a Mozzo in via Lecco, 45.

Questa realtà, che ha aperto nel 1999, da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per la bellezza e il benessere delle persone: avvalendosi di professionisti altamente qualificati risponde a tutte le esigenze relative alla cura dell’aspetto di uomini e donne. Filippo e il suo team sono pronti a soddisfare ogni necessità, proponendo un’offerta completa, che comprende parrucchiere, trucco, solarium, estetica di base ed estetica avanzata. “Siamo specializzati nei trattamenti per il viso e per il corpo – afferma il titolare di Divissima– ma offriamo anche soluzioni total look. Spaziamo dai trattamenti classici come manicure e pedicure, sia estetici che curativi, ai trattamenti anticellulite e dimagranti, massaggi plantari e drenanti. Rivolgendosi a noi, inoltre, è possibile accedere all’ultima frontiera dell’epilazione laser definitiva, realizzare make-up semipermanenti e interventi di ultima generazione per la cura della chioma e della cute”.

Illustrando la filosofia che contraddistingue il salone, Filippo Facheris specifica: “Da noi ogni cliente è unico: non deve sentirsi uno dei tanti e nemmeno un numero, per questo siamo attenti a tutti quei piccoli dettagli che fanno la differenza nello svolgimento del servizio e nell’accoglienza. Mentre i clienti si trovano da noi, per esempio, gli offriamo bevande, frutta fresca oppure dolci. La stessa cura si rispecchia in tutto quello che facciamo, dallo shampoo alla tinta, passando per le diverse tipologie di trattamento. Uno dei nostri punti di forza è l’utilizzo di marchi di fascia alta: i prodotti che adoperiamo provengono, infatti, dai migliori laboratori e sono il risultato di ricerche approfondite. Allo stesso modo, usiamo apparecchiature e tecnologie di ultima generazione, rinomate nel settore dell’estetica di qualità, e le rinnoviamo costantemente, in modo da garantire un servizio davvero all’avanguardia”.

Tracciando una panoramica sulle tendenze del momento, per quanto riguarda i tagli dei capelli, il responsabile del reparto parrucchiere specifica: “Le clienti ci chiedono soprattutto il bob, cioè il caschetto, su linee pari e con colori pieni, senza sfumature. Fra chi preferisce portare i capelli lunghi, invece, vanno per la maggiore i balayage, schiariture molto naturali in grado di assicurare un gradevole effetto spiaggia. Chi volesse un look più trasgressivo, invece, può optare per il taglio mullet, rasato laterale con una coda molto lunga. Passando ai tagli maschili, il trend è costituito da ciuffi tendenzialmente lunghi, con sfumature molto accentuate”.

Guardando al prossimo futuro, infine, Filippo Facheris conclude: “L’obiettivo è continuare a svolgere la nostra attività in linea con l’impostazione del lavoro che ci contraddistingue e che viene apprezzata dalla clientela. Vogliamo mantenere un profilo alto: odio la mediocrità, e quindi non la propongo, ed esigo che non lo facciano nemmeno i miei collaboratori. Nulla, infatti, da noi viene lasciato al caso: prima di ogni trattamento viene svolta l’anamnesi e durante il percorso viene attentamente verificato insieme al cliente il raggiungimento dell’obiettivo che si era prefissato”.

