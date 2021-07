Lovere, frontale in galleria: tra i sei feriti anche un bimbo di 6 anni - BergamoNews

Ci sono sei feriti nello scontro frontale avvenuto domenica sera intorno alle 19.30 nella galleria sulla SS 42 “Del Tonale e della Mendola”.

Nell’incidente sono stati coinvolti tre veicoli che hanno riportato danni piuttosto ingenti, mentre il bilancio dei feriti è di sei persone, di 63 anni, 46, 43, 30, ma anche un a ragazzina di 16 anni e un bimbo di sei.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con elisoccorso (tre dei feriti sono in codice rosso) ambulanze e automedica.

Durante le operazioni di soccorso è stata chiusa la galleria in entrambe le direzioni. Oltre ai sanitari dell’Areu sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone per i rilievi di legge e i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza le carreggiate.