In cerca di lavoro? Le offerte dei centri per l'impiego bergamaschi - BergamoNews

Ecco la sintesi delle offerte di lavoro attive alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego. Ogni offerta riporta: codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro.

Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, basta inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura (scaricabile dal nostro

sito qui) e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui si è interessati.

Centro per l’impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

 15890 CAMERIERE ADDETTO SALA luogo di lavoro: BERGAMO

 16101 ADDETTA/O MOVIMENTAZIONE MERCE luogo di lavoro: TREZZO SULL’ADDA

 15936 MURATORE luogo di lavoro: BERGAMO

 15945 ELETTRICISTA luogo di lavoro: PEDRENGO

 16098 CUOCO luogo di lavoro: SERIATE

 16087 MANUTENTORE IMPIANTI luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

 16077 OPERAIO ELETTRICISTA luogo di lavoro: TREVIOLO

 17538 PERITO MECCANICO luogo di lavoro: BERGAMO

 17638 CUOCO luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

 15594 GIARDINIERE luogo di lavoro: TREVIOLO

 16102 ADD. CONTABILITA’ luogo di lavoro: BERGAMO

 16075 MANUTENTORE DEL VERDE luogo di lavoro: GORLE

 16085 PROMOTER COMMERCIALI luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

 15225 IDRAULICO luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

 17626 GEOMETRA – TIROCINANTE luogo di lavoro: BERGAMO

 16053 ADDETTI PULIZIE luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

 17539 TORNITORE – SALDATORE A TIG luogo di lavoro: BERGAMO

 16043 GEOMETRA luogo di lavoro: BERGAMO

 17417 AUTISTA PAT. CE luogo di lavoro: GRASSOBBIO

 16027 DISEGNATORE TECNICO/MECCANICO luogo di lavoro: BERGAMO

 17589 PERSONALE SETTORE EDILE luogo di lavoro: BERGAMO

 15976 ADDETTO PRODUZIONE luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

Centro per l’impiego di Clusone

impiego.clusone@provincia.bergamo.it

 16054 IMPIEGATO/A —ADDETTO/A PAGHE luogo di lavoro: GROMO

Centro per l’impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

 16081 OPERATORE CNC luogo di lavoro: BOLGARE

 16089 CERNITRICE GOMMA AL TAVOLO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 15891 GEOMETRA luogo di lavoro: VILLONGO

 15876 RIPARATORE DI AUTOVEICOLI luogo di lavoro: BOLGARE

 15915 ADD. STAMPAGGIO MAT. PLASTICHE luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

 15943 OPERAIO ASSEMBLAGGIO luogo di lavoro: BOLGARE

 15953 FABBRO CARPENTIERE luogo di lavoro: CALCINATE

 15913 CUOCO/AIUTO CUOCO luogo di lavoro: CHIUDUNO

 15957 MANOVALE EDILE luogo di lavoro: PALOSCO

Centro per l’impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

 17616 AUTISTA luogo di lavoro: GIANICO

 17540 INFERMIERE PROFESSIONALE luogo di lavoro: SOVERE

 17582 ADDETTO AMMINISTRAZIONE luogo di lavoro: PIAN CAMUNO

 15919 MECCANICO SPECIALIZZATO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

 16061 CAMERIERE DI SALA luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

 15922 PARRUCCHIERE/A luogo di lavoro: BOSSICO

 16057 RECEPTIONIST luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

 17596 INFERMIERE PROFESSIONALE luogo di lavoro: BRENO

 15796 CUOCO luogo di lavoro: LOVERE

 15929 MONTATORE MECCANICO luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

 15828 ASA (AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE) luogo di lavoro: SOVERE

 15918 AUTISTA MEZZI PESANTI luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

 17583 ELETTRICISTA luogo di lavoro: PIAN CAMUNO

 15947 CARPENTIERE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

 15948 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

Centro per l’impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

 15852 VERNICIATORE A SPRUZZO ESPERTO luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

 16009 SALDATORE/MONTATORE ESPERTO luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

 16010 TUBISTA IDRAULICO ESPERTO luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

 15971 OPERAIO ESPERIENZA LAVORAZIONE CARBONIO luogo di lavoro: PRESEZZO

 15991 TECNICO COMMERCIALE/AGENTE DI VENDITA luogo di lavoro: BONATE SOPRA

 16050 SARTO ESPERTO IN RIPARAZIONI luogo di lavoro: MAPELLO

 16066 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

 15851 FALEGNAME ESPERTO luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

 16052 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CARVICO

 15966 DISEGNATORE TECNICO AUTOCAD 2D 3D luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

 16067 CABLATORE DI QUADRI ELETTRICI luogo di lavoro: MAPELLO

Centro per l’impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

 16049 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: COVO

 16093 ADETTO ALLE POMPE DI BENZINA luogo di lavoro: MORENGO

 16026 LACCATORE A SPRUZZO luogo di lavoro: FONTANELLA

 15805 ADDETTO ORTOFRUTTA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

 16100 OPERAIO CABLATORE luogo di lavoro: CORTENUOVA

 16025 FALEGNAME luogo di lavoro: FONTANELLA

 16022 APPRENDISTA COIBENTATORE luogo di lavoro: MARTINENGO

Centro per l’impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

 16031 OPERATORE CNC JUNIOR luogo di lavoro: CASAZZA

 16062 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: CENATE SOTTO

 15978 AUTISTA CON PATENTE E luogo di lavoro: GRASSOBBIO

 16097 OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO luogo di lavoro: ENTRATICO

 16063 ADDETTO ALLE PULIZIE luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

Centro per l’impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

 16070 SARTA MODELLISTA CUCITRICE luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 17566 OPERATORE COMMERCIALE ESTERO luogo di lavoro: MILANO

 15878 CARTONGESSISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: URGNANO

 16096 ADDETTO/A ALLE PULIZIE luogo di lavoro: ARCENE

 15831 TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: ARCENE

 15880 ATTREZZISTA TORNI A CAMME SENIOR luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

 16035 MURATORE luogo di lavoro: ARCENE

 15993 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16005 IDRAULICO DI CANTIERE SENIOR luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 16004 ADDETTO ALLA VENDITA luogo di lavoro: MOZZANICA

 15920 VERNICIATORE INDUSTRIALE JUNIOR luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 15985 INSTALLATORE IMP. FOTOVOLTAICI luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

 15984 SALDATORE JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 16099 CONTABILE luogo di lavoro: INZAGO

 16071 VISUAL MERCHANDISING luogo di lavoro: MILANO

 16069 TAPPEZZIERE IN STOFFA luogo di lavoro: OSIO SOTTO

Centro per l’impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it

 16046 PANIFICATORE luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 16076 SALDATORE ELETTRODO E TIG luogo di lavoro: ALME’

 16037 APPRENDISTA SALDATORE luogo di lavoro: BREMBILLA

 15958 CARROZZIERE luogo di lavoro: SEDRINA

 15959 FABBRO/SALDATORE luogo di lavoro: SEDRINA

 15992 GEOMETRA/LAUREA EDILE luogo di lavoro: OLMO AL BREMBO

 15995 ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

 16073 FALEGNAME CON MINIMA ESPERIENZA luogo di lavoro: RONCOLA