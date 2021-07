La Rete Bibliotecaria punto di riferimento per "Bergamo capitale della cultura" - BergamoNews

La Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) cresce e cambia pelle, candidandosi a diventare punto di riferimento per la cultura dei Comuni bergamaschi e andando così oltre il suo ruolo (che resta prioritario) nel campo dei libri e della lettura.

Per fare il punto sulle novità, le attività in fieri e i progetti a breve e medio termine, il neo Presidente di RBBG Gianluca Iodice ha scritto una lettera a tutti i Sindaci, Assessori alla Cultura e Bibliotecari della provincia: “Da oltre sette anni – dichiara – RBBG ha raccolto il testimone dell’Ente Provincia in campo bibliotecario (catalogazione, interprestito e software). Una grande opera che dimostra le potenzialità del lavoro di collaborazione fra i Comuni e che ci ha spinto a proporre un salto di qualità, costruendo un soggetto capace di promuovere e rappresentare la cultura bergamasca. Per questo, dal 1° gennaio è attiva una nuova convenzione, a cui a oggi hanno aderito 212 Comuni e che nel sottotitolo indica la strada da percorrere per il prossimo triennio: “un futuro culturale integrato”. Fra le principali novità, ci sono l’adesione del Sistema Urbano di Bergamo (completando così la Rete), la possibilità di adesione di “Enti sostenitori” (interessati a sostenerla economicamente) ed “Enti aderenti” (musei, istituzioni scolastiche, centri di documentazione), una governance più chiara e la compartecipazione al popolamento della biblioteca digitale MLOL – Media Library On Line”.

Allegato alla lettera, un questionario online per raccogliere pareri e proposte per il futuro delle biblioteche bergamasche. A gennaio 2021 la Conferenza dei Presidenti ha proceduto ad eleggere nei ruoli di governo Gianluca Iodice (Presidente), Patrizia Azzola (Vicepresidente) e Stefano Rinaldi (Coordinatore). Queste tre figure opereranno in stretto coordinamento con gli altri membri della Conferenza, ovvero Nadia Ghisalberti (Presidente del Sistema Urbano), Juri Imeri (Presidente del Sistema della Bassa Pianura Bergamasca), Ester Pedrini (Presidente del Sistema Seriate-Laghi), Marzio Zirafa (Presidente del Sistema Nord Ovest).

“Nei primi mesi – spiega Iodice – abbiamo bandito e aggiudicato le gare per la fornitura documentaria e l’interprestito e predisposto gli accordi per il software e i servizi digitali. Abbiamo poi sostenuto e condiviso il progetto ‘Digeducati’, promosso dalla Fondazione Comunità Bergamasca, selezionato e finanziato dall’Impresa Sociale con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e da Fondazione Cariplo, attraverso il quale saranno attivati in 19 biblioteche degli ‘hub di comunità’ per aiutare a superare il digital divide. Sempre con la Fondazione abbiamo costituito un fondo di 100 mila euro per la promozione della lettura. Abbiamo infine incontrato il Presidente Gafforelli della Provincia di Bergamo, cha ha confermato anche per il 2021 il contributo di 165 mila euro già assicurato nel 2020″.

Ma sono i progetti per il futuro quelli che più caratterizzano la “nuova” RBBG: “Siamo stati coinvolti da Bergamo nel percorso per Brescia e Bergamo ‘Capitale italiana della cultura 2023’, in merito al quale stiamo elaborando un’iniziativa (incentrata sul sostegno allo sviluppo della “società della conoscenza”) per coinvolgere i territori fuori dal Capoluogo. Nei prossimi mesi lavoreremo inoltre sia per l’allargamento della Rete ai soggetti del mondo scolastico e della cultura che per il rilancio delle nostre biblioteche, che hanno particolarmente sofferto in questa pandemia”.

La Rete Bibliotecaria Bergamasca è nata nel 2014 per iniziativa dei 5 Sistemi Bibliotecari Intercomunali (Seriate Laghi, Nord Ovest, Dalmine. Valle Seriana, Bassa Pianura Bergamasca) per farsi carico delle funzioni in campo bibliotecario dismesse dalla Provincia a seguito della “Riforma Delrio”.

Di essa fanno parte 221 Comuni, compreso, dal 2021, Bergamo (che costituisce Sistema a sé), per un totale di 225 biblioteche. Nel 2019 (prima che la pandemia da Covid-19 ne impedisse il pieno svolgimento) ha effettuato il servizio di Rete Bibliotecaria Bergamasca – aderiscono i Sistemi: Bassa Pianura Bergamasca – Area di Dalmine – Area Nord Ovest – Seriate Laghi – Valle Seriana – Sistema Urbano di Bergamo.

Rete Bibliotecaria Bergamasca vanta un inter-prestito per circa 1,5 milioni di opere (+7,7% rispetto al 2018) tramite 21.000 passaggi circa. La Biblioteca Digitale MLOL è stata utilizzata nel 2019 da 40.212 utenti, passati nel 2020 a 49.827. I servizi di RBBG sono finanziati dai Comuni con una quota pari a 0,42 euro per abitante (per un

totale di circa 400.000 euro nel 2020) e con un contributo della Provincia di Bergamo (nel 2020 pari a 165 mila euro).