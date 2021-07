Covid, in Lombardia un morto e 369 nuovi casi: otto a Bergamo - BergamoNews

Sono 369, a fronte di 28.376 tamponi effettuati, i nuovi casi Covid rilevati domenica 18 luglio in Lombardia: la positività è quindi dell’1,3%.

Nella giornata di sabato erano 438 i nuovi positivi con quattro morti, mentre nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso.

Stabili i ricoveri in terapia intensiva (31), mentre sono 135 i pazienti ricoverati nei reparti (-1 rispetto a sabato): attualmente in regione ci sono 7.407 persone positive, 7.241 in isolamento domiciliare. Sono 39 i guariti/dimessi.

I casi per provincia

Milano 108

Bergamo 8

Brescia 28

Como 27

Cremona 5

Lecco 8

Lodi 24

Mantova 33

Monza e Brianza 43

Pavia 6

Sondrio 3

Varese 36

La situazione in Italia

Nella giornata di domenica in tutto il Paese si sono registrati 3.127 nuovi casi e 3 vittime, mentre sabato alle stesse voci comparivano rispettivamente un 3.121 e 13.

La positività, a fronte di 165.269 tamponi eseguiti, è in aumento all’1,9%.

Il saldo delle terapie intensive segna un -6 rispetto a sabato, mentre nei reparti ordinari sono entrati 25 pazienti in più (1.136 in totale): nelle ultime 24 ore 501 guariti/dimessi.