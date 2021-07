Atalanta, secondo test stagionale contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina - BergamoNews

Dopo l’amichevole di venerdì contro l’AlbinoGandino, terminata 13-0, i nerazzurri sabato hanno disputato una doppia seduta di allenamento al centro Bortolotti di Zingonia.

Ancora a parte Hateboer, Kovalenko e Lammers, mentre tutti gli altri hanno svolto lavoro regolare.

Oggi alle 17, sempre a Zingonia e sempre a porte chiuse, gli uomini di Gian Piero Gasperini affronteranno il secondo test stagionale: avversario di turno il Maccabi Bnei Raina, squadra israeliana che milita nella seconda serie del campionato nazionale.

Come nel test di due giorni fa, anche questo vedrà in campo una formazione farcita di giovani della Primavera: tra i convocati per il ritiro, infatti, oltre ai portieri Gollini, Sportiello e Rossi, figuravano infatti solo altri sei giocatori che lo scorso anno facevano parte della prima squadra, Djimsiti, Hateboer, Ilicic, Palomino, Ruggeri e Sutalo (Lammers e Kovalenko avevano iniziato già qualche giorno prima).

Per questo Gasperini ha iniziato a lavorare aggregando una folta schiera di ragazzi del settore giovanile o di rientro dai prestiti: Bernasconi, Cabezas, Capone, Carraro, Colley, Da Riva, Delprato, Elia, Heidenreich, Mallamo, Muratore, Piccoli, Reca e Zortea.