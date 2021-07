Atalanta, 1-1 nel secondo test stagionale: a segno ancora Colley - BergamoNews

Nella seconda amichevole della stagione, l’Atalanta pareggia 1-1 con gli israeliani del Maccabi Bnei Reina al Centro Bortolotti di Zingonia.

La prima frazione termina con gli ospiti in vantaggio grazie alla rete segnata al 29′ da Amash al termine di un’azione personale.

Nella ripresa arriva quasi allo scadere il pareggio di Colley con un tocco morbido che supera il portiere in uscita, dopo che i nerazzurri erano andati diverse volte vicini al pareggio (lo stesso Colley al 52′ aveva colpito il palo con una deviazione sotto misura).

Per quanto riguarda Hateboer, Lammers e Kovalenko, hanno proseguito nel loro programma di lavoro personalizzato. Lunedì i nerazzurri osserveranno un giorno di riposo: gli allenamenti riprenderanno martedì 20 luglio con una seduta pomeridiana, sempre a Zingonia e a porte chiuse.

Questi i giocatori schierati da Gian Piero Gasperini: Rossi (1′ s.t. Sportiello), Zortea (16′ s.t. Bernasconi), Djimsiti, Palomino (34′ s.t. Delprato), Reca (16′ s.t. Ruggeri), Delprato (16′ s.t. Mallamo), Da Riva, Iličić (24′ s.t. Heidenreich), Miranchuk, Colley, Piccoli (16′ s.t. Capone).

I prossimi impegni ora saranno il 23 luglio contro il Modena e il 25 contro la Pergolettese (sempre a Zingonia). Poi il 31 luglio al Gewiss Stadium contro il Pordenone. Tutti i match saranno alle 15.

In agosto, per la precisione il 7, trasferta a Londra per la Betway Cup contro il West Ham.