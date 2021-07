Visite teatralizzate per scoprire il Museo delle storie di Bergamo - BergamoNews

Con l’arrivo dell’estate Museo delle storie di Bergamo in collaborazione con Teatro d’Acqua Dolce lancia la novità dell’anno di Un Museo al Mese: il Teatro! Nei mesi di luglio, agosto e settembre Palazzo del Podestà, Museo della fotografia Sestini e Rocca saranno il palcoscenico di tre appassionanti visite teatralizzate. Di volta in volta un insolito personaggio, in compagnia di una guida del museo, condurrà gli spettatori alla scoperta delle tante storie della città.

Si parte il 18 luglio alle 16 con la visita “libri, libri, libri” nelle affascinanti sale affrescate di Palazzo del Podestà. Accompagnati da un abilissimo artigiano del Cinquecento i visitatori entreranno nella bottega di uno stampatore per lasciarsi strabiliare dall’invenzione più rivoluzionaria del Rinascimento: la stampa a caratteri mobili.

Domenica 8 agosto sarà la volta del Museo della fotografia Sestini con “Rubami l’anima”. Qui l’incredibile scoperta della fotografia sarà narrata dalla viva voce di uno dei primi professionisti di questa nuova invenzione. L’appuntamento con il Teatro si chiude il 12 settembre in Rocca con “I Mille in scena” un viaggio nella Bergamo dell’Ottocento per scoprire le curiose vicende dell’arruolamento dei Mille… il tutto in compagnia di un prode garibaldino di rosso vestito.

L’edizione 2021 di Un Museo al Mese continua anche in autunno con gli Itinerari in Torre dei Caduti, Convento di San Francesco e Palazzo del Podestà. Il calendario si chiude a dicembre con un Gioco per famiglie al Museo del Cinquecento: una divertentissima sfida senza frontiere a spasso tra gli odori, i sapori e i colori delle tavole rinascimentali.

Ogni mese i visitatori potranno partecipare agli eventi prenotando il proprio biglietto sul sito www.ticketlandia.com. Il teatro è rivolto a tutti, consigliato per un pubblico da 11 anni in su. Il biglietto d’ingresso è gratuito l’attività ha un costo di 5 euro per adulti e 3 euro per bambini e ragazzi fino a 18 anni.