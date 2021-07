Il sindaco del rione Sanità, Spy o Salemme? La tv del 17 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 17 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici.

Su Rete4 alle 21.30 andrà in onda la soap “Una vita”.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con “All together now – Edition estate”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Terrore in Paradiso”; su RaiTre alle 20.30 “Braveheart – Cuore impavido”; su Italia1 alle 21.20 “Rio”; su Rai4 alle 21.20 “Il sindaco del Rione Sanità”; su La5 alle 21.05 “Cantina Wader – Segreto di famiglia”; su Iris alle 21.45 “Spy”; e su Italia2 alle 21.10 “Tremors 5 – Bloodlines”.

Su Rai5 alle 21 andrà in scena “La gente vuole ridere…ancora”. Alcuni attori, chiusi in un teatro ormai fatiscente e pronto per essere raso al suolo per lasciar spazio a un parcheggio, sono ospiti di una contessa matta che li spia di continuo, attraverso una telecamera nascosta, come se fossero i protagonisti di in un reality show. Con Vincenzo Salemme.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Veronica” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Festivalbar 2001”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai