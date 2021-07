Finanziamento da 5 milioni di euro per la CRS Impianti di Gorle - BergamoNews

La CRS Impianti di Gorle ha ottenuto un finanziamento diretto da 5 milioni di euro attraverso la piattaforma Azimut Direct – la fintech del gruppo Azimut specializzata in finanza alternativa per le PMI – e con il supporto della rete dei Consulenti Finanziari del gruppo Azimut. Il finanziamento alla società bergamasca attiva da oltre 30 anni, in grado di offrire servizi a 360° nel settore dell’impiantistica industriale, sottoscritto da un investitore istituzionale, ha una durata di quattro anni ed è assistito da Garanzia Italia rilasciata da Sace.

L’azienda di Gorle è una realtà affermata nella progettazione, realizzazione, manutenzione e vendita di impianti tecnologici civili ed industriali che opera sia a livello nazionale che internazionale. La società opera con strumenti e metodologie avanzate, prestando molta attenzione alla sostenibilità: efficienza e risparmio energetico sono dei veri e propri “must” su cui si è da sempre concentrata l’attenzione dell’azienda.

“Siamo la testimonianza concreta che il fintech è veloce – commenta Stefano Civettini, amministratore unico CRS Impianti -. Grazie ad Azimut Direct, in poco più di 2 settimane abbiamo raccolto le risorse necessarie per finanziare la nostra espansione sui mercati internazionali”.

Il finanziamento sarà infatti rivolto a sostenere le commesse in essere, con particolare riguardo a progetti attivi in Messico e Ghana, paesi in cui CRS Impianti andrà a consolidare la propria presenza nei prossimi anni.

“L’operazione con una realtà dinamica e attenta all’innovazione come C.R.S. Impianti – sottolinea Antonio Chicca, managing director di Azimut Direct- risponde in pieno alla nostra missione: velocità, attenzione al cliente, mercato. Forte coordinamento, competenza e determinazione ci hanno permesso di fornire soluzioni tempestive alle esigenze di CRS”.