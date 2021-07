Covid, nelle ultime 24 ore 438 contagi in Lombardia: a Bergamo 24 - BergamoNews

Nonostante la capillare campagna dei vaccini, la variante Delta del Covid inizia a far registrare l’aumento dei nuovi contagi che tornano a salire.

Nelle ultime 24 ore sono 438 i contagi in Lombardia, nella giornata di venerdì 16 luglio erano stati 399.

Così anche Bergamo, che ieri registrava 14 casi, nelle ultime 24 ore vede salire la quota giornaliera a 24 nuovi positivi.

I DATI LOMBARDI

Milano: 273.208 (165)

Brescia: 106.732 (29)

Varese: 86.254 (48)

Monza e della Brianza: 79.532 (27)

Como: 60.264 (20)

Bergamo: 53.462 (24)

Pavia: 44.047 (17)

Mantova: 35.802 (19)

Cremona: 26.990 (30)

Lecco: 24.977 (1)

Lodi: 16.957 (15)

Sondrio: 15.439 (3)

I DATI ITALIANI

Salgono anche a livello italiano i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.121 secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì 16 luglio erano stati 2.898.

Sono invece 13 le vittime in un giorno, contro le 11 del giorno precedente.

Sono 244.797 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 205.602. Il tasso di positività è dell’1,3%, in calo rispetto all’1,4% di ieri.

Sono 162 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di uno nel saldo tra entrate e uscite, terzo giorno di fila di risalita del dato. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 9 (ieri 13). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.111, quindi 23 in più rispetto a venerdì 16 luglio.