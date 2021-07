Alice canta Battiato, Fiera dei Librai e la sagra di San Rocco: il week-end in città - BergamoNews

Non mancano le iniziative nel week-end a Bergamo. Tra gli appuntamenti spiccano il concerto di Alice che canta Battiato, la Fiera dei librai all’ex centrale di via Daste e Spalenga, la sagra di San Rocco, mostre e teatro per famiglie.

Ecco la panoramica degli eventi organizzati in città sabato 17 e domenica 18 luglio.

BERGAMO

SABATO 17 LUGLIO

– All’ex centrale Daste e Spalenga la Fiera dei librai estiva

– Alla Gamec mostra dedicata a Regina Cassolo Bracchi

– Alla Gamec la prima mostra personale di Daiga Grantina

– A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto Neto

– “Rembrandt in una storia meravigliosa”, la grande pittura alla Carrara

– Visita alla scoperta di Borgo Canale

– Visita guidata all’ex Monastero di Astino

– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end

– Lisistrata on air a Lazzaretto Estate 2021

– Torna la Sagra di San Rocco

DOMENICA 18 LUGLIO

– All’ex centrale Daste e Spalenga la Fiera dei librai estiva

– Alla Gamec mostra dedicata a Regina Cassolo Bracchi

– Alla Gamec la prima mostra personale di Daiga Grantina

– A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto Neto

– “Rembrandt in una storia meravigliosa”, la grande pittura alla Carrara

– Alice canta Battiato, con Carlo Guaitoli al pianoforte

– Torna la Sagra di San Rocco