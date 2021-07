L'Atalanta fa 13 nella prima amichevole contro l'AlbinoGandino - BergamoNews

Poker di Colley e di Piccoli, doppietta per Ilicic, che segna anche su rigore, una rete anche per Miranchuk, Capone e Mallamo: è stata una festa del gol la prima amichevole stagionale dell’Atalanta, a Zingonia con l’AlbinoGandino, squadra di Eccellenza.

Un’Atalanta molto…baby, con pochi titolari: Palomino, Djimsiti, Miranchuk e Ilicic e poi Gasperini ha dato via ai vari cambi, spazio a tutti gli altri giovani aggregati nella ripresa.

Naturalmente il test è solo indicativo e serve anche per spezzare il ritmo degli allenamenti con la partita che è meno…stressante. Tra l’altro si è visto subito in campo anche Miranchuk, mentre restano a parte Hateboer, Kovalenko e Lammers, per recuperare da vecchi infortuni.

Domani, sabato, doppia seduta di allenamento e domenica 18 luglio nuovo test amichevole, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse, con gli israeliani del Maccabi Bnei Raina.

Questi i gol e le formazioni schierate da Atalanta e AlbinoGandino.

Reti: 13′, 23′, 24′ e 31′ pt Colley, 16′ e 29′ pt Iličić su rigore, 45′ pt Miranchuk; 18′ st Capone, 19′, 29′, 36′ e 39′ st Piccoli, 27′ st Mallamo.

Atalanta 1° tempo: Rossi, Šutalo, Palomino, Djimsiti, Zortea, Delprato, Da Riva, Reca, Miranchuk, Iličić, Colley. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Atalanta 2° tempo: Rossi, Delprato, Heidenreich, Ruggeri, Elia, Carraro, Muratore, Bernasconi, Mallamo, Piccoli, Capone. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

AlbinoGandino: Bogazzi, Actis, Confalonieri, Mister, Signorelli, Carobbio, Parma, Maglione, Maggioni, Costache, Bergamelli. Nel corso della partita sono entrati Bertolino, Crotti, Piantoni, Franchini, Mariani, Savoldelli, T. Carrara. F. Carrara, Caccia, Dossi, Marchesi, Luzzana, Tiraboschi, S. Carrara, Pasini, Silvestri, Ongaro, Lugli, Zanga, Plodari. Allenatore: Roberto Radici.

Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo (assistenti Gennantonio Martone di Monza e Antonio Nicolò di Milano).