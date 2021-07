Il dossier Icomos svelato dai NoParking: "Via Fara, poca visione". Il Comune: "Osservazioni vecchie" - BergamoNews

“A giudicare dalla documentazione fornita, il caso del parcheggio di via Fara mostra una deficienza di visione”. Dopo aver fatto richiesta di accesso agli atti, il comitato NoParkingFara rende pubblico il contenuto di un documento ricevuto dal Ministero della Cultura: “un documento tenuto a lungo riservato dal Comune di Bergamo – dicono gli attivisti che si battono contro il parcheggio in Città Alta – redatto dall’Icomos (International Council on Monuments and Sites, l’organo consultivo dell’Unesco ndr) qualche mese dopo la visita a Parigi, nell’ottobre del 2019, della delegazione bergamasca” del sito patrimonio dell’umanità.

Lo stesso comitato, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, assicura di riportare “testualmente le conclusioni a cui giunge lo studio”. Si tratta di estratti tradotti dal secondo “Icomos Technical Review”, (guarda qui) inviato al Comune di Bergamo dopo l’incontro con l’amministrazione a Parigi.

Le elenchiamo qui di seguito. “I turisti che vengono a Bergamo per scopi culturali – riporta la traduzione del comitato – non necessitano di parcheggiare in Città Alta e non vanno incoraggiati a farlo. Fornire parcheggi per non-residenti in Città Alta incoraggerà gli abitanti del circondario e i cittadini a salire in macchina, aumentando il traffico. Inoltre, rappresenterà un ulteriore passo verso la connotazione di Bergamo Alta come un quartiere specializzato mono-funzionale dedicato alle attività del tempo libero, invece di rafforzare la sua identità storica e mantenerla vitale 24 ore al giorno”.

E ancora. “L’alto numero di parcheggi riservati ai non-residenti non suggerisce che il progetto sia orientato nella direzione di supporto dei residenti di Città Alta e dei loro bisogni, ma piuttosto il contrario”. “Quest’infrastruttura di parcheggio aumenterà il traffico a ridosso della componente e dei suoi principali attributi”, in particolare andrebbe valutato “il traffico su Porta Sant’Agostino, che deve essere attraversata per raggiungere il parcheggio della Fara”.

Passaggio particolarmente critico è quello che definisce “non accettabile” che l’uso delle mura come parcheggio sia “un elemento della politica di mobilità del Comune”. “L’ampia capienza dello stesso – secondo l’Icomos, riportano i NoParking – concentrerebbe il flusso del traffico nel tratto di strada di Porta Sant’Agostino-Fara, con conseguente minaccia per lo stato di conservazione delle strutture storiche lungo questo tratto di strada”.

Infine l’organo consultivo dell’Unesco esprime “preoccupazioni per possibili danni alle strutture storiche adiacenti dovuti agli inevitabili movimenti di assestamento dello scavo”, mentre per quanto riguarda il progetto paesaggistico di Joao Nunez (l’archistar portoghese ingaggiato dalla società Bergamo Parcheggi) suggerisce una “attenta analisi per comprendere appieno il suo rapporto con le mura”.

Il Comitato che si batte contro il parcheggio riporta anche quelle che sono alcune raccomandazioni e richieste dell’Icomos. Come quella di sottoporre il parcheggio “ad una valutazione di Impatto sulla componente del sito patrimonio Unesco”. “Naturalmente – concludono gli attivisti NoParkingFara – il Comune di Bergamo ha poi inviato una lettera con ulteriori chiarimenti che evidentemente, ancora una volta, non hanno convinto l’Unesco”.

Contattata per una replica, l’amministrazione parla di “osservazione vecchie” alle quali dice di avere già risposto. “Le interlocuzioni con Unesco – assicurano da Palazzo Frizzoni – sono andate molto più avanti”.