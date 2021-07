Il Comune di Treviolo istituisce l’albo dei volontari: sono aperte le iscrizioni - BergamoNews

Un albo per raccogliere i nominativi di tutti i treviolesi che si vogliono offrire come volontari per il Comune, grazie al quale garantire una copertura assicurativa durante la prestazione della loro opera.

Da venerdì 16 luglio chiunque abbia voglia di dedicare parte del suo tempo alla comunità, potrà iscriversi al nuovo albo dei volontari. Era da tempo che il Comune desiderava attivare questo registro, necessario a regolamentare il volontariato civico, che a Treviolo è presente in maniera importante.

Per far parte della grande squadra di coloro che desiderano offrirsi, basta andare sul sito del Comune ed accedere allo sportello telematico, all’apposita sezione, dove sarà possibile compilare il modulo che verrà inviato automaticamente agli uffici. Chi invece preferisce i canali tradizionali, dovrà rivolgersi all’ufficio protocollo presso la sede del municipio. L’iscrizione è aperta a tutti i cittadini dai 16 ai 99 anni.

Una volta iscritti si potrà prestare la propria opera nella misura in cui si ritiene opportuno e in base alle proprie capacità e inclinazioni. “L’attività del volontario civico – si legge infatti nello statuto – è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione a progetti di carattere sociale e culturale, alla gestione e manutenzione del territorio e a tutti i servizi di interesse generale, con l’obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l’istituzione locale e tra i cittadini stessi”.

L’opera dei volontari potrà essere richiesta, in forma totalmente gratuita e senza obbligo, nell’ambito di attività di carattere culturale, di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico di Treviolo e delle attività ricreative e sportive promosse dal Comune; attività di valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, aree verdi, parchi pubblici e della relativa manutenzione; iniziative a sostegno delle attività extrascolastiche e inerenti la valorizzazione e il sostegno all’istruzione; interventi inerenti l’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa attraverso attività di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale.

“L’istituzione del registro dei volontari civici è un modo per aprire al cittadino le porte del Comune, per farlo sentire parte attiva della comunità – dichiara l’assessore ai Servizi Socio-Educativi Virna Invernici -. Nell’ultimo anno e mezzo tanti giovani e tanti adulti si sono voluti mettere a disposizione del territorio durante la gestione dell’emergenza Covid, così abbiamo pensato di creare un albo per garantire la copertura assicurativa a chi decide di prestare gratuitamente il suo tempo e la sua opera per la comunità. L’Amministrazione comunale desidera ringraziare fin da ora tutti coloro che accoglieranno l’invito ad iscriversi. Il nostro paese è ricco di cittadini generosi, altruisti, che si spendono per gli altri e che sono sempre pronti a dare una mano. Il volontariato è una realtà sana, attiva, composta da persone che lavorano insieme per il bene comune. Una risorsa importante, fondamentale per le istituzioni e per tutta la collettività”.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO