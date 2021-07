Boltiere: impegnati 200mila euro per efficientamento energetico e manutenzioni - BergamoNews

L’amministrazione comunale di Boltiere ha impegnato 200.000 € per opere di efficientamento energetico degli edifici comunali e per importanti lavori di manutenzione stradale.

L’assessore di riferimento, Renato Cavalleri riferisce che i lavori di efficientamento riguarderanno la palestra polifunzionale e il municipio, mentre con le manutenzioni ci si concentrerà sul centro civico Aldo Moro e su alcune strade e marciapiedi comunali.

Nella palestra Atleti Azzurri d’Italia verrà effettuato il rifacimento dell’impianto di illuminazione. A tale sostituzione sono stati destinati 30.000 € per l’installazione di proiettori a LED, garantendo così anche una notevole riduzione dei consumi energetici e continuando nell’opera di efficientamento degli immobili comunali.

Sempre in ottica di contenimento dei consumi verrà sostituita la centrale termica del Municipio per un valore pari a 38.000 €.

I lavori di manutenzione riguarderanno, invece, un altro edificio comunale, ovvero il centro civico Aldo Moro, nel quale verranno investiti 45.000 € per il rifacimento di alcune stanze e per la sostituzione dell’unità di trattamento dell’aria.

Infine, passando ai lavori di manutenzione stradale, verranno investiti ben 70.000 € per opere riguardanti il rifacimento di marciapiedi e riasfaltature in Via Caduti 6 luglio e in Vicolo Benaglio.

La destinazione di questi fondi all’efficientamento energetico e alla manutenzione del territorio sottolinea ancora una volta la volontà dell’amministrazione di Boltiere di intervenire a miglioramento di tutte le strutture ad uso pubblico.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE