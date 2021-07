Bergamo, quasi azzerata la prostituzione di strada dopo la pandemia - BergamoNews

Dal 1 gennaio 2019 a tutto il mese di giugno 2021 sono stati effettuati complessivamente 328 interventi antiprostituzione dalla Polizia Locale del Comune di Bergamo: è questo il risultato reso noto dall’Amministrazione e dal ViceSindaco Sergio Gandi in risposta a un’interpellanza delle minoranze in Consiglio Comunale sul tema della prostituzione su strada.

Un fenomeno, anche per via della pandemia, in notevole calo in città, soprattutto lungo l’asse via Moroni-Grumello, lungo il quale si è concentrata la quasi totalità dei controlli, con assidua presenza degli agenti di via Coghetti.

“Nell’anno 2020 (ma anche all’inizio del 2021) – spiega Gandi -, anche a causa delle stringenti limitazioni agli spostamenti ascrivibili all’emergenza sanitaria in atto, si è registrato un numero inferiore di controlli a fronte di una sensibile flessione verso il basso (se non di un totale azzeramento) della presenza di persone dedite alla prostituzione.”

Ben 44 le sanzioni dal 2019 per l’esercizio della prostituzione, 2 quelle elevate a clienti.

“Per quanto concerne le sanzioni elevate dalla Polizia Locale – prosegue Gandi – nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno della prostituzione, esse sono riferite – per la maggior parte – alle vie Moroni e Grumello, fatta eccezione per alcune sanzioni relative alle vie Correnti e Delle Valli. Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di sanzioni elevate nei confronti di soggetti maggiorenni che esercitano l’attività, ai quali è stata contestata e notificata immediatamente la relativa violazione del Regolamento di Polizia Urbana. Infrequenti le sanzioni a carico dei clienti, in quanto essi tendono ad allontanarsi immediatamente al sopraggiungere delle Forze di Polizia, rendendo impossibile la loro identificazione.”