Bergamo, controlli delle forze dell'ordine: dal primo giugno duemila persone identificate - BergamoNews

Venerdì in Questura si è tenuta una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Questore della Provincia di Bergamo, Maurizio Auriemma, organizzata al fine di predisporre adeguati servizi in occasione degli eventi calendarizzati per la prossima settimana, quali lo Youth 20, la Festa del Sacrificio e l’inizio delle gare amichevoli della squadra dell’Atalanta.

Nell’occasione, il Questore ha inteso analizzare – unitamente ai rappresentanti delle altre forze di polizia e della Polizia Locale presenti – i risultati dei controlli posti in essere negli ultimi mesi nel centro città, mettendo a fattor comune i vari dati.

Nel periodo compreso tra il 1 giugno 2021 e il 16 luglio, sono stati organizzati oltre 200 servizi da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale, alcuni anche con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Quasi 2000 le persone identificate, 7 arrestate e 38 deferite all’A.G. per reati vari, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti, nonché irrogati 5 Avvisi Orali e 10 Fogli di Via Obbligatorio dal comune di Bergamo nei confronti di altrettanti soggetti gravitanti nella zona della Stazione ferroviaria e del centro.

Oltre 200 i grammi di sostanza stupefacente sequestrata, penalmente e amministrativamente, in gran parte Hascisc o marjuana.

A questi dati, si aggiungono quelli relativi ai servizi organizzati dalla Guardia di Finanza ancorché non relativi al solo centro cittadino: 207 le persone controllate, con un arresto per spaccio di sostanza stupefacente.

Il bilancio emerso all’esito della riunione è, dunque, più che positivo e i controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo.