Atalanta, oggi alle 17 prima amichevole. Mercato: obiettivo sempre Koopmeiners - BergamoNews

L’Atalanta torna in campo oggi, venerdì, per la prima amichevole della stagione. Si gioca alle 17 al Centro Bortolotti di Zingonia, a porte chiuse: avversario tradizionale della preparazione estiva, l’AlbinoGandino, squadra di Eccellenza allenata dallo storico mister Roberto Radici.

Domenica alle 17 subito un’altra amichevole, sempre alle 17 e a porte chiuse, contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina, squadra di serie B.

In realtà sarà un’Atalanta a ranghi molto ridotti, visto che i giocatori impegnati con le varie nazionali cominceranno il ritiro solo verso fine mese, inoltre Hateboer, Kovalenko e Lammers si allenano a parte, per cui non sono disponibili. Della rosa restano quindi i portieri Gollini, Sportiello e Rossi, i difensori Djimsiti, Palomino, Ruggeri e Sutalo e poi il fantasista Josip Ilicic. Più un gruppo di giovani aggregati alla prima squadra.

Tra questi, tre hanno le valigie in mano: sono Piccoli, Colley e l’esterno Reca, che sembrano tutti destinati allo Spezia. Roberto Piccoli, centravanti, ha giocato già allo Spezia nell’ultimo campionato (6 gol in 23 partite) ed è stato conteso anche dall’Empoli, mentre Colley è rientrato dal Verona e Reca dal Crotone. Nell’operazione potrebbe invece arrivare dalla squadra ligure Martin Erlic, difensore centrale croato, 26 presenze nello Spezia.

Già definito il nuovo portiere, l’argentino Juan Musso dall’Udinese (in vacanza perché reduce dalla Coppa America) e quindi sarebbe in partenza Pierluigi Gollini: sembravano interessate Fiorentina e Lazio ma si parla anche di un possibile ritorno nella Premier inglese, dove Gollini ha giocato cinque anni fa, nell’Aston Villa. Tottenham (con il ds Paratici) o Everton le possibili destinazioni.

Il pezzo pregiato (in uscita) resta sempre Cristian Romero, vincitore della Coppa America con l’Argentina, che piace a diversi top club: Barcellona, Manchester United, Tottenham per fare qualche nome. Ma nel mercato dove nessuno spende sarà difficile che qualcuno sborsi tra i 40 e i 50 milioni. Forse solo lo United (ricordate l’affare Diallo?).

L’Atalanta non sembra tuttavia intenzionata a mollare il suo gioiello e lo stesso vale per Gosens, così come per Pessina.

Dei ‘pezzi pregiati’ potrebbe partire, oltre al portiere, Josip Ilicic se davvero in Serie A qualcuno si farà avanti, si era parlato del Milan, ma finora non sono state fatte offerte. O una destinazione estera, ammesso che Ilicic non accetti di restare a giocare nell’Atalanta, che lo ha seguito anche nei momenti difficili, accettando il part time.

Tra i possibili arrivi resta in pole position il centrocampista della nazionale olandese Koopmeiners, che sembrerebbe l’ideale per far rifiatare la coppia di ferro De Roon-Freuler. Anche se la trattativa si allunga perché l’Az Alkmaar vorrebbe più dei 20 milioni offerti per il suo capitano.

L’altro obiettivo inseguito già dopo la partenza di Gomez è l’ivoriano Jeremie Boga, 24 anni del Sassuolo, 4 gol (e due assist) nell’ultimo campionato. Ma anche in questo caso 20 milioni non sembrano bastare visto che gli emiliani ne chiederebbero 25 per l’esterno sinistro.

Infine, una curiosità: ricordate con quale maglia l’Atalanta ha strapazzato il Milan (5-0) nel Christmas Match del 22 dicembre 2019? Ecco, fra un anno non la vedremo più: la Lega Calcio Serie A ha infatti deciso di vietare le maglie verdi.

Motivo? Confonderebbero con i colori del campo. Comandano le tv (la richiesta arriva da loro), ma è abbastanza comico che abbiano scoperto adesso questo ‘problema’. Potenza delle nuove tecnologie, che non riescono nemmeno a rispettare i colori storici di qualche club, lo stesso Sassuolo in Serie A o di chi ha usato il verde come seconda o terza maglia, come ha fatto l’Atalanta anche nella stagione 2019-20.