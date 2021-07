A 20 anni dal G8 di Genova: Fridays For Future Bergamo interroga i giovani - BergamoNews

A pochi giorni dal ventennale del G8 di Genova, il gruppo Fridays For Future Bergamo ha preparato un questionario dedicato ai ragazzi per comprendere il loro livello di conoscenza riguardo i fatti accaduti tra il 19 e il 22 luglio 2001.

Una breve sequenza di domande (otto in tutto) alle quali si risponde in pochissimi minuti: dal significato del G8 ai fatti successi a Genova, da Carlo Giuliani al Movimento No Global, fino alla scuola Diaz e alla caserma Bolzaneto.

Il questionario è compilabile a questo link https://forms.gle/UejA98peoS7jLBNJ8.