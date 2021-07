Tempo instabile e aria più fresca - BergamoNews

L’alba di questo giovedì di metà luglio a Bergamo è uggiosa: la giornata proseguirà così? Risponde Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La bassa pressione discesa dal Regno Unito, che ha influenzato il tempo sulla Lombardia nei giorni scorsi, fatica ad allontanarsi e pertanto continua a determinare una diffusa instabilità sulla Lombardia. Nel fine settimana però assisteremo a un più deciso miglioramento grazie all’anticiclone delle Azzorre che si estenderà verso la Gran Bretagna e l’Europa occidentale, proteggendo anche la nostra Penisola dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Le temperature tenderanno a risalire, ma senza picchi di caldo eccessivo, mentre un rialzo più cospicuo è atteso nelle giornate di sabato e domenica.

Giovedì 15 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sulla bassa pianura, parzialmente nuvoloso altrove con nubi più compatte sulle Alpi dove sono attese precipitazioni sparse; piovaschi in transito nella prima parte della mattina anche su Prealpi, Lario e alte pianure. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi con la formazione di qualche piovasco, in temporanea discesa a qualche settore dell’alta pianura entro sera. In serata nuvoloso su tutta la regione con qualche piovasco sui rilievi, in miglioramento nella notte.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29°C.

Venerdì 16 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulla medio/bassa pianura, nuvoloso altrove con qualche piovasco, più diffuso sull’arco alpino. Nel pomeriggio un po’ di nubi ovunque con la formazione di brevi rovesci sparsi dalle Alpi alla pianura, più significativi sulla fascia prealpina. In serata persiste qualche nuvola, ma con generale cessazione dei fenomeni.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29°C.

Sabato 17 luglio 2021

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo con cieli al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, formazione di qualche nuvola sui monti, ma con bassa probabilità di pioggia. In serata persistono condizioni di cieli poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: massime in deciso aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 18 e 20°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 31 e 33°C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.