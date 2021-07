Ristoranti, bar, macellerie: a Bergamo riconosciute altre 20 attività storiche - BergamoNews

Sono 117 le nuove attività storiche riconosciute a marzo 2021 da Regione Lombardia. Queste si vanno ad aggiungere alle 2.118 imprese che già sono iscritte all’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione. In provincia di Bergamo sono 20.

Negozi e locali storici sono riconosciuti dal 2004, perché rappresentano un vero patrimonio sia economico, sia di tradizioni socio culturali del territorio lombardo. Sono infatti testimonianze ed espressioni vive dell’identità storica e urbanistica di una città come di un piccolo centro.

Nel 2019 è stata approvata una modifica alla legge regionale 6/2010 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’. La riforma ha incluso anche le botteghe artigiane per riconoscere formalmente la rilevanza del patrimonio delle attività storiche. In particolare l’obiettivo è di poterle sostenere in modo più efficace, portando a rango legislativo il percorso di valorizzazione messo in atto in precedenza.

Qui di seguito le nuove attività riconosciute in provincia di Bergamo, suddivise per Comune.

BERGAMO

C&D Elettronica (1980), Negozio Storico, Storica Attività; Capra Gomme (1958), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana; Cereria Pernici (1973), Negozio Storico, Storica Attività; Emmegi Contachilometri (1959), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana; Landisport (1975), Negozio Storico, Storica Attività.

ARCENE

Scaini Calzature (1969), Negozio Storico, Storica Attività.

BOTTANUCO

Panificio Tradizionale Forza Rosario (1981), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

CALCINATE

Bar 2000 (1974), Locale Storico, Storica Attività; Dolce Età (1980), Negozio Storico, Storica Attività; Ristorante Amalfitano (1980),

CARAVAGGIO

Antica Macelleria Mezzanotte in Caravaggio (1952), Negozio Storico, Storica Attività.

FARA GERA D’ADDA

Dal 1968 Il Salone di Bellezza Maria Tibaldi Acconciature Estetica e Barberia (1968), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

FONTENO

Ristorante Panoramico (1967), Locale Storico, Storica Attività.

MONTELLO

Cantiere Tri Plok – Tutto Per La Cantina (1974), Negozio Storico, Storica Attività

NEMBRO

Pizzeria Tre Corone (1956), Locale Storico, Storica Attività.

SEDRINA

Panificio-Alimentari Vitali (1890), Negozio Storico, Storica Attività.

SELVINO

Pizzeria La Ruota (1968), Locale Storico, Storica Attività.

SONGAVAZZO

La Baitella (1979), Locale Storico, Storica Attività.

TREVIGLIO

La Miniera Abbigliamento (1978), Negozio Storico, Storica Attività.

VILLA DI SERIO

Alimentari Brissoni (1927), Negozio Storico, Storica Attività.

Commenta il segretario dell’Ufficio dipresidenza regionale, il bergamasco Giovanni Malanchini: “Oggi è arrivato un meritato riconoscimento alla caparbietà, all’attaccamento alle tradizioni e al consolidamento identitario di Bergamo e del suo territorio, ancora una volta al primo posto in Lombardia per il numero di botteghe e attività storiche riconosciute, salito a 211 complessive su 2.234 a livello regionale. Un’ulteriore opportunità offerta da Regione per promuovere la qualità dei prodotti, delle tipicità e del saper fare, un concetto che le botteghe storiche esprimono con grande forza, nonché per dare l’ennesimo stimolo alla ripartenza post-Covid”.