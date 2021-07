Omaggio a Raffaella Carrà, Nelle tue mani o Nove lune e mezza? La tv del 15 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 15 luglio su RaiTre alle 21.20 verrà riproposto “A raccontare comincia tu”, il programma d’interviste condotto da Raffaella Carrà. Il protagonista di stasera sarà Renato Zero. Un omaggio alla grande conduttrice recentemente scomparsa.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Like” e “Il giuramento di Ippocrate”.

Nel primo, l’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese che li dovranno superare insieme per il bene della figlia. L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un’appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

Nel secondo, nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia, Andrea torna a corteggiare Agnese. Un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e Riccardo sono alle prese con un’aspirante astronauta.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Squadra Speciale Cobra 11”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Un dolore silenzioso” o “Fermo o sparo!”.

Nel primo, una donna sconvolta cammina, di notte, in autostrada. Uno psicoterapeuta viene ucciso nel suo studio. C’è un legame fra i due avvenimenti? Tutta la squadra è impegnata nell’indagine…

Nel secondo, un uomo uccide due persone per rubare la loro auto, poi rapina una banca ed uccide due impiegati. Si dà alla fuga e dopo un rocambolesco inseguimento, riesce a far perdere le sue tracce…

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 “Le crociate”; su Canale5 alle 21.20 “Nove lune e mezza”; su Italia1 alle 21.25 “The Fast and the Furious – Tokyo Drift”; su La7D alle 21.30 “The Constant Gardener – La cospirazione”; su Iris alle 20.55 “Everest” e su Italia2 alle 21.10 “Tekken”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “MacGyver”. Mac e il suo team solo alla ricerca di una donna che ha informazioni preziose sul Codex, ma l’identità del loro obiettivo è sconosciuta…

Su Rai5 alle 21 andrà in onda “Jacub Hrusa e Sergej Khachatryan”. Spazio alla musica sinfonica: Jacub Hrusa dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel concerto per violino e orchestra op.77 di Johannes Brahms e nella Sinfonia n.8 di Antonín Dvorák. Al violino Sergej Khachatryan.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.05 la replica di “Cornetto Battiti live” e su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Zelig”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai