Michelle Hunziker: "Ricatti sessuali in cambio di ingaggi, ma non sono caduta in trappola” - BergamoNews

“C’erano persone che mi promettevano il mondo e volevano che andassi a letto con loro. Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in trappola”.

Michelle Hunziker , in una lunga intervista a Chi, racconta dei tentati abusi nel mondo dello spettacolo, parlando di “ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi”.

La presentatrice svizzera, di casa in Città Alta, rivive in particolare un episodio che le ha fatto temere per la sua incolumità. “Ero in una casetta in affitto, di fianco a un cinema porno ormai chiuso. Ero al piano terra, un monolocale con una porta e delle tapparelle qualsiasi, mica antisfondamento. Uno che era davanti al cinema chiuso una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare”.