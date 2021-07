Cantieri estivi, si posa la passerella di Campagnola: sabato sera chiusa la circonvallazione Paltriniano - BergamoNews

Continuano i tanti cantieri estivi in città: l’Amministrazione continua a scommettere sulla ripartenza delle attività nell’estate 2021 e prosegue quindi l’impegno nell’investire nelle opere pubbliche sulle strade di Bergamo. Ecco gli aggiornamenti principali di questi prossimi giorni.

La posa della passerella tra Campagnola e Malpensata: sabato notte chiude la circonvallazione Paltriniano

Manca poco, ormai, al completamento del progetto di riqualificazione dell’ex area dismessa Mangimi Moretti, a Campagnola. Dopo la demolizione degli edifici dismessi (che tanti problemi hanno creato anche in termini di sicurezza e degrado nel quartiere), la realizzazione di una media struttura di vendita, di una di somministrazione e la piantumazione delle nuove alberature nell’area, ora tocca alla posa della passerella ciclopedonale che, sovrastando la circonvallazione, collegherà il quartiere con quello della Malpensata e, da qui, al resto della città.

La struttura metallica è già realizzata e portata in via San Giovanni Bosco da alcuni giorni per il montaggio e le ultime finiture. Per questa ragione, la Circonvallazione Paltriniano chiude dalle ore 17.00 di sabato 17 luglio 2021 e fino alle ore 10.00 di domenica 18 luglio 2021 per le operazioni di installazione della passerella ciclopedonale.

A questa fase di intervento, ne seguirà una successiva, l’ultima, quella che riguarda la posa delle scale prefabbricate e degli ascensori e le sistemazioni esterne delle aree intorno la passerella.

Ponte di via San Bernardino, dal 21 luglio si lavora in direzione centro città

Ultimo intervento di sistemazione del ponte della ferrovia previsto per l’estate 2021 è quello sul fornice in direzione centro città del ponte di via San Bernardino. Dopo la messa in sicurezza del ponte della Malpensata nel mese di maggio e giugno e la sistemazione del fornice in direzione periferia del ponte di via San Bernardino, partirà nei prossimi giorni – precisamente la prossima settimana – l’ultimo pezzo di intervento previsto da RFI per rendere sicuro il passaggio di treni e auto lungo il tragitto della ferrovia in città.

Dal 21 luglio al 21 agosto si lavora quindi sul ponte in direzione del largo Tironi. Per questo motivo cambia la viabilità della strada, una delle principali arterie in ingresso in città. La commissione che coordina i lavori a Bergamo, presieduta ogni mercoledì dall’Assessore Marco Brembilla, ha deciso di approfittare della chiusura della via per calendarizzare altri interventi sullo stesso asse stradale, come la posa del teleriscaldamento e la realizzazione di una rotatoria tra le vie Falcone e Corti.

Si consiglia quindi l’ingresso in città, per gli automobilisti provenienti da sud, lungo via Autostrada e via Moroni, oppure da via Stendhal e, poi, da via San Giovanni Bosco attraverso il quartiere di Malpensata.

2 agosto, iniziano i lavori per la sistemazione della pavimentazione di via Borfuro

Partiranno lunedì 2 agosto 2021 i lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra di via Borfuro, in pieno centro di Bergamo, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Piccinini.

Le lavorazioni previste nel progetto, che riguarderanno alcuni tratti particolarmente ammalorati della strada, prevedono la sostituzione delle pietre frantumati o fortemente compromessi e la sistemazione della tante rappezzature effettuate negli anni scorsi durante gli interventi di manutenzione provvisori di emergenza.

Sarà un intervento rispettoso dell’attuale assetto della pavimentazione: il Comune di Bergamo prevede infatti il recupero dell’aspetto originale del fondo stradale, con interventi “cuci e scuci” o di sostituzione con materiali analoghi a quelli esistenti, confermando così l’insieme geometrico e materico preesistente.

Le lavorazioni si svolgeranno in tre distinte fasi e per tratti progressivi: sarà previsto per questo motivo il divieto di transito veicolare e, contestualmente, nel tratto non interessato dai lavori verrà istituito un doppio senso di circolazione alternato, regolato da impianto semaforico mobile o mediante l’ausilio di operatori addetti autorizzati. Sarà comunque sempre consentito il transito pedonale e, compatibilmente con le lavorazioni in corso, anche l’accesso al parcheggio interrato “Bergamo Centro di via Borfuro” e ai passi carrali esistenti.

Il cantiere si concluderà, salvo imprevisti, entro la fine del mese di agosto.

“Un intervento quello lungo via Borfuro – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – più che mai necessario, viste le condizioni della pavimentazione di questo tratto di via, centrale e sempre molto frequentata: i numerosi interventi di manutenzione straordinaria sono tutti ancora visibili e, personalmente, ritengo che la pavimentazione come si presenta ora non sia consona a un contesto come quello del centro della nostra città, sul quale la nostra Amministrazione sta lavorando con i cantieri di riqualificazione avviati nei mesi scorsi in piazza Dante e lungo il Sentierone. Lavoreremo per fasi, cercando comunque di garantire l’accesso ai passi carrabili e al parcheggio interrato che ha ingresso lungo la via: abbiamo scelto il mese di agosto perché ovviamente i disagi sono ridotti rispetto a qualunque altro momento dell’anno. Sono convinto che l’intervento ci restituirà una via più bella e attrattiva.”