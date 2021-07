Bergamo, riecco il Papu dopo la vittoria in Copa America: su di lui, anche una voce di mercato - BergamoNews

Il Papu Gomez è tornato a Bergamo, quella che ha sempre definito la sua casa. La città che lo ha reso calcisticamente “maturo”, consegnandoli la fascia di capitano dell’Atalanta prima. E che lo ha “adottato” poi, riconoscendogli la benemerenza civica per il suo impegno dentro e fuori dal campo.

L’ex fantasista atalantino, ora in forza al Siviglia, ha celebrato la conquista della Copa America con la nazionale argentina nel ristorante che ha da poco aperto in piazzetta Sant’Orsola, il “Boedo Restaurante”, specializzato in asado e spettacoli di tango.

All’ombra delle Mura, il Papu ha vissuto alcuni degli anni più intensi della sua carriera, come lui stesso ha più volte ammesso. Anche nel commovente video d’addio alla città, prima del trasferimento in Spagna. Sette anni ricchi di emozioni, con 209 presenza e 50 gol in maglia nerazzurra.

Secondo le ultimissime voci di calciomercato, un suo ritorno in Italia non è da escludere. Sulle tracce del 33enne argentino, infatti, ci sarebbe la Fiorentina. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 17 milioni circa, ma il club spagnolo non sembra dell’idea di lasciarlo partire tanto facilmente. Staremo a vedere.