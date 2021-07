Superquark, Giovanna d'Arco o Chicago Fire? La tv del 14 luglio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 14 luglio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione di “Superquark”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Delitti in Paradiso”. L’ispettore Parker deve indagare sulla morte, alla vigilia della divulgazione di un sensazionale servizio, di una giovane reporter televisiva e sull’avvelenamento mortale di un famoso archeologo… – Con Ralf Little, Aude Legastelois-Bidé, Tobi Bakare

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposto lo speciale “Uomini e donne – La scelta”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Ashfall – The Final Countdown”; su La5 alle 21.05 “Scusa ma ti chiamo amore”; su Iris alle 21 “The man – La talpa”; s

Su Rai5 alle 21 andrà in scena “Giovanna d’Arco”. Dal Teatro alla Scala Giovanna d’Arco di Verdi. Sul podio il M° Riccardo Chailly. Nel ruolo della protagonista Anna Netrebko affiancata da Francesco Meli e da Carlos Álvarez. Regia teatrale di Moshe Leiser – e Patrice Caurier. Regia tv di Patrizia Carmine.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.25 il telefilm “Chicago Fire”; su La7 alle 21.15 la fiction Hunting Hitler – Caccia a Hitler”; su La7D alle 21.30 la serie “I Tudors”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Ale e Franz show – Zelig speciale” e su Italia2 alle 21.10 “Naruto Shippuden”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai