In sette giorni 71mila richiami: tutti i dati della campagna vaccinale Comune per Comune - BergamoNews

Molte più seconde dosi, molte meno prime: questo il bilancio dell'ultima settimana di campagna vaccinale, dal tardo pomeriggio di martedì 7 luglio alle 17.15 di martedì 13, periodo nel quale sono state effettuate 83.504 somministrazioni.

Come detto, i cittadini che si sono sottoposti per la prima volta alla vaccinazione non sono stati molti: 12.666, con il totale complessivo che sale a 710.454, pari al 75% della popolazione target.

Decisamente più alto rispetto alle ultime settimane il dato dei richiami (o della dose unica di Janssen): ben 70.838 i cittadini che negli ultimi sette giorni ha completato il proprio ciclo vaccinale, portando a 411.740 il numero delle immunizzazioni nella nostra provincia (il 43,5% dei vaccinabili).

I dati comune per comune in provincia di Bergamo

