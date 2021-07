Il Pisa Calcio arriva in Val Seriana e si allena a Rovetta - BergamoNews

La Val Seriana si colora ancora una volta di nerazzurro. Anche se quest’anno saranno le strisce del Pisa Calcio a calcare il campo di Rovetta per il raduno precampionato. La compagine toscana, iscritta al campionato di serie B, ha infatti scelto la sede di Rovetta per il raduno e per gli allenamenti e Castione della Presolana per il pernottamento.

La presenza della squadra, con il suo seguito previsto di oltre 2000 tifosi, sarà il primo banco di prova per il Tavolo di Lavoro degli albergatori, iniziativa che vede coinvolte 33 strutture di accoglienza che, coordinate da Promoserio, intendono avviare un rapporto di collaborazione per dotare le valli di una solida rete alberghiera all’altezza delle aspettative di un territorio in cui l’economia turistica sia forza trainante del sistema economico e produttivo.

Con l’arrivo del Pisa, gli albergatori della rete, coordinata dall’agenzia di promozione di ValSeriana e Val di Scalve, offrono condizioni particolari ai tifosi toscani per un soggiorno che preveda anche la possibilità di conoscere la ricchezza della valle, dei suoi paesi e dell’ambiente, con offerte di esperienze “active”, culturali, trekking e tanto altro. Gli alberghi aderenti al tavolo, con cui il tour operator che si occupa della realizzazione pacchetti in vista del ritiro del Pisa Calcio lavorerà in esclusiva, oltre a garantire un pacchetto per il soggiorno uguale in ogni struttura, offriranno infatti anche la possibilità di aderire alle varie iniziative che il sito www.valseriana.eu propone.

“Sarà un vero e proprio banco di prova per la tenuta e la realizzabilità di un progetto che aspira alla attuazione di una serie di proposte condivise tra alberghi e territorio – sottolinea Giovanni Balduzzi, consigliere del Consiglio di amministrazione di Promoserio. Crediamo fortemente che il lavoro di squadra sia l’arma vincente per concretizzare un’offerta turistica di qualità. Per questo abbiamo dato vita al Tavolo di Lavoro degli Albergatori, un luogo di confronto, di discussione in cui creare anche proposte allettanti per diversi tipi di turismo. L’occasione del raduno del Pisa Calcio, inoltre, ci permetterà di avviare una campagna di promozione delle nostre valli sul canale dei turisti toscani. Al campo di Rovetta, durante il periodo degli allenamenti e delle partite, saremo infatti presenti per promuovere ValSeriana e la Val di Scalve con materiale informativo sulle opportunità offerte dalle “magnifiche valli” e con i prodotti Sapori Seriani”.

La preparazione dei nerazzurri al campionato di Serie B 2021-2022 si svolgerà dal 14 al 30 luglio nelle valli bergamasche con la squadra che si dividerà tra il quartier generale allestito presso l’Hotel Milano Alpen Resort Meeting & SPA di Castione della Presolana e il Centro Sportivo “G. Paolo Marinoni” di Rovetta.

Il programma di lavoro dei nerazzurri prevede doppie sedute giornaliere di allenamento per tutta la durata del ritiro con tre amichevoli utili per testare la condizione della squadra che si giocheranno al “Marinoni”:

Mercoledì 21 luglio (ore 17.30). Pisa-Selezione Locale

Sabato 24 luglio (ore 17.00). Pisa-Cremonese

Giovedì 29 luglio (ore 17.30). Pisa-Pro Sesto

Non mancheranno poi i tradizionali appuntamenti dedicati al territorio e ai tifosi nerazzurri che decideranno di seguire il Pisa Sporting Club in Val Seriana:

Sabato 17 luglio una delegazione della squadra nerazzurra sarà presente alla manifestazione “Commercianti On the Road” che andrà in scena a Castione della Presolana precisamente lungo le vie Donizetti, Fantoni e Locatelli. Per l’occasione i negozi resteranno aperti fino alle ore 23.00 e i commercianti locali esporranno i loro prodotti tipici con degustazioni delle specialità del luogo.

Venerdì 23 luglio appuntamento invece con il saluto di tutta la squadra, una sorta di presentazione estiva del Pisa Sporting Club che si svolgerà a Castione della Presolana (orario e luogo saranno successivamente comunicati).